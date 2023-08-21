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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريهام أيمن تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

ريهام ايمن
ريهام ايمن

شاركت الفنانة ريهام ايمن متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت ريهام في الصور بإطلالة متميزة، مرتدية فستان رمادي طويل ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء.

 

يُذكر أن نشرت الفنانة ريهام أيمن، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 

وتألقت ريهام أيمن، مرتديه بنطال أنيق باللون الأسود، ونسقت معه جاكيت طويل باللون الأسود أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها .

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ريهام أيمن، في المكياج على وضع لمسات بسيطة من الماكياج واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

واختارت ريهام أيمن، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة، ووضعت قبعة باللون الرمادي لاكمال ظهورها. 

إطلالات ريهام أيمن

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