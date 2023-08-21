رضا حامد : درست لـ أشرف زكى والسبكية نسيوني

تحدث الفنان رضا حامد عن قلة الفرص في الوسط الفني، مشيرا إلى أنه يسعى للتواصل مع النقابة بشأن العمل مجددا، مضيفا: مقدرش أقول إني متواصلتش مع النقابة تواصلت بس مع اللي ممكن يحس ويفهم مين رضا حامد ، يعني امبارح بالتحديد لسه مكلم الدكتور أشرف زكي قالي أهلا يا أستاذي أنا درست لأشرف.

وأضاف رضا حامد ، خلال تصريحات تليف :' قلتلو أنا جراند سهل جدا اشتغل قالي أنا كمان بقيت جراند قلتلوا لا أنا جراند كبير انت جراند صغير، ده اللي ممكن اكلموا بصفته النقيب بتاعنا وإني كنت أستاذه لكن مينفعش بقي اكلم كل واحد.



وكشف عن تفاصيل محاولاته للتعاون مع عائلة السبكي: تواصلت مع السبكية لكن محمد مش موجود هنا، دا اللي اشتغلت معاه كتير ، وأحمد اشتغلت معاه فيلم واحد كان هائل وكان مبسوط جدا مني ، وفجاة مع كتر الأعمال اللي بيعملوها نسيو رضا حامد رغم إنه كان مبهور بيا.



وتابع : أهم شغلانه للنقابة أنهم يوفروا شغل، في فنانين بتعمل ٨ و٩ مسلسلات وفيه فنانين بنفس المستوى مش شغالة طب ليه، النقابة لها دور واللي يقول غير كده جاحد ومعندوش فهم للموضوع".