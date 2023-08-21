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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع وإصابة 31 شخصا في حادث بتركيا

صدى البلد

لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 19 آخرون اليوم الاثنين بحادث سير مرع  في مدينة يوزغات وسط تركيا.

وقال مكتب محافظ يوزغات التركية في بيان، إن الحافلة انقلبت على طريق المدينة أثناء توجهها من ولاية سيواس إلى مدينة إسطنبول، حسبما نقلت روسيا اليوم.

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وأشار وزير العدل التركي، يلماز تونغ، عبر حسابه على منصة اكس، إلى أن السلطات القضائية فتحت تحقيقا للوقوف على أسباب الحادث.

جدير بالذكر أن ولاية هاتاي جنوبي تركيا، شهدت الشهر الماضي، حادث سير مروعا راح ضحيته 12 شخصا وأصيب نحو 30 آخرون بعد اصطدام شاحنة بعدد من السيارات، نتيجة فقدان السائق السيطرة عليها.

 

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