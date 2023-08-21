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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بيكوي بنته بمعلقة والسبب صادم.. عقوبة رادعة في انتظاره أب بالبدرشين

صدى البلد

"ملعقة وقداحة" وضرب باليد، وارتطام جسدها ورأسها بالأرض وبحوض الاستحمام"،هذه كانت بداية تعرض “ منة ” للضرب والتعذيب على يد والدها بسبب تبولها اللاإرادي حتى لقيت مصرعها في البدرشين.

صدى البلد يرصد نص العقوبة المقررة في قانون العقوبات، حيث، نصت المادة 236 من قانون العقوبات على  أن:"يعاقب بالأشغال الشاقة، أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت ، أما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن.

عقوبة رادعة

 

تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وكان، جهات التحقيق أمرت بإحالة المتهم الي الجنايات، وتبين أن المتهم يدعى محمد.ع قام بالتعدي على ابنته حتى الموت في دائرة قسم البدرشين بسبب تبولها اللاإرادي، تفاصيل الاتهامات الموجهة له في الجريمة.


وأوضح، أمر الإحالة أن المتهم في يوم ٢٠ ديسمبر الماضي بدائرة مركز البدرشين - محافظة الجيزة، إنهاء حياة ابنته “ منة "مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وما إن ظفر بها فأحرقها بأماكن متفرقة من جسدها مستخدمًا "ملعقة وقداحة" وانهال عليها ضربًا بيديه بوجهها غير مرة، ثم حملها مستغلا وهنها راطمًا جسدها ورأسها بالأرض تارة وبحوض الاستحمام تارة أخري فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

ووجهت له تهمة تعريض حياة ابنته الطفلة منة للخطر حال ارتكابه موضوع الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة البدرشين بلاغا من المستشفى، بوصول الطفلة، تعاني من نزيف في المخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بالإضافة إلى وجود آثار حروق قديمة، انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ تم مقابلة جدها وبسؤاله، أكد أن «ابنه» تعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها بسبب قيامها بالتبول اللاإرادي.

وتمكنت مباحث الجيزة من القبض على الأب تم تحرير محضر بالواقعة، وتم النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

قانون العقوبات البدرشين الجنايات محافظة الجيزة

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