رضوى الشربينى تكشف سر عمل مها الصغير كمذيعة

كشفت الإعلامية ومصممة الأزياء مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، خلال لقائها مع الإعلامية رضوى الشربينى، فى برنامج "هى وبس"، والمذاع على شاشة قناة Cbc، كواليس انضمامها للعمل كمذيعة برامج تلفزيونية، مشيرة إلى أنها جاءت عن طريق الصدفة.

وأضافت "الصغير"، خلال اللقاء مع الإعلامية رضوى الشربينى، أنها تعرضت لظروف شخصية صعبة، وكانت تحتاج إلى عمل ومصدر رزق ثابت فى حياتها، فاقترحت عليها المذيعة شيرين عرفة نجلة المخرج الكبير شريف عرفة، العمل معها كمذيعة، لتقاطعها رضوى الشربينى وتسألها عن حلمها بالتقديم التلفزيوني، ولكن مها الصغير نفت رغبتها فى ذلك على الرغم من أنه مجال دراستها.

جدير بالذكر، أن برنامج "هى وبس"، يذاع أيام الخميس والجمعة والسبت من كل اسبوع على شاشة قناة "cbc سفرة"، على الهواء مباشرة، ويهتم بتقديم موضوعات وقضايا اجتماعية والعلاقات وذات صلة بالموضة والأزياء وكل ما يخص عالم المرأة والجمال.