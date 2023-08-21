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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وأد الأفكار الهدامة.. طلاب جامعة الأزهر ينظمون ماراثون دراجات من القاهرة إلى جمصة

ماراثون بالدراجات
ماراثون بالدراجات من القاهرة إلى جمصة

نظم فريق طلاب من أجل مصر بجامعة الأزهر ماراثون رياضي بالدراجات بطول 186 كيلو متر من القاهرة إلى مدينة جمصة حيث مكان المعسكر الطلابي لجامعة الأزهر؛ صرح بذلك الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

طلاب جامعة الأزهر ينظمون ماراثون بالدراجات من القاهرة إلى جمصة في تحدٍّ للأفكار الهدامة

وأشار إلى أن جامعة الأزهر برعاية الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وبالتعاون بين نواب رئيس الجامعة كل في موقعه أطلقت معسكرها الطلابي الصيفي الذي انطلق عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني ومستمر حتى قبيل بدء العام الدراسي الجديد.

يأتي انطلاقًا من حرص مؤسسة الأزهر  الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على الاهتمام بجميع الأنشطة والمعسكرات الطلابية، خاصة خلال الإجازة الصيفية. 

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وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المعسكر الطلابي لجامعة الأزهر يتضمن أنشطة رياضية مختلفة وندوات توعوية يحاضر خلالها أساتذة جامعة الأزهر في مختلف الكليات حول كيفية مواجهة الأفكار المتطرفة، إضافة إلى محاضرات حول الانتماء الوطني والتوعية ضد المخاطر والتحديات التي تعترض الشباب، مثل: انتشار الشائعات وحروب الجيل الرابع.

جدير بالذكر أن المعسكر الطلابي لجامعة الأزهر بجمصة يقام بمتابعة وحضور عادل بكر، مدير عام رئيس رعاية الطلاب بجامعة الأزهر، ومحمد قاسم، مدير إدارة الجوالة بالجامعة، وبحضور القائد إبراهيم الرفاعي، والقائد عبده جميل، من فريق جوالة جامعة الأزهر، وطلاب من أجل مصر.

أخذ العلم من منابعه الصافية

قال الدكتور حسن الصغير - أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر: إن تعدد الآراء الفقهية يعتبر دليلا قاطعا على مرونة الإسلام وصلاحيته لكل زمان ومكان، وإن اختلاف الآراء الفقهية في قضية واحدة يعطي مساحة للتسامح وقبول الرأي الآخر الذي يستند إلى دليل لا يتصادم مع نص قطعي الدلالة والثبوت.

جاء ذلك خلال محاضرته بعنوان «الاختلاف الفقهي ..ضرورة» ضمن سلسلة محاضرات ترسيخ وسطية الإسلام للطلاب الأفغان بالأزهر الشريف التي تقام بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

وقال: إن الذين يتشدقون باللامذهبية في الإسلام من باب أن الأمة الإسلامية ليست في حاجة لذلك التعدد، فهم مخطئون لأنهم لو صدقوا في دعواهم هذه لتوحدوا في كلمتهم، ومن هنا وجب علينا نحن العلماء أن نبسط هذه القضايا والفهوم للناس بما لا يدعوا إلى إثارة النعرات المذهبية؛ لأن الإسلام دين يدعو للوحدة ونبذ الفرقة حتى لا تتشرذم الأمة.

أوضح أن الاختلاف الفقهي لازم على أن يناسب طبيعة الأصول الشرعية التي تنطلق منها.

ونصح المتدربين بضرورة أخذ العلم من منابعه الصافية وعلمائه العدول حتى تنهض الأمة في فكرها.

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