تامر هجرس يتعرض لحادث سير .. شاهد

تعرض الفنان تامر هجرس لحادث سير، حيث نشر صورة لسيارته عبر حسابه بتطبيق التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليها قائلا:" قدر الله وما شاء فعل .. الحمدلله ".

واحتفل الفنان تامر هجرس بخطوبة ابنته الكبرى تمارا، من خلال نشر مجموعة من الصور على صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام.

ونشر تامر عبر خاصة الاستورى مجموعة صور مختلفة من حفل الخطوبة وعلق عليها قائلا: الله حافظ بسم الله الرحمن الرحيم.

تامر هجرس يحتفل بتخرج ابنته

واحتفل الفنان تامر هجرس، بتخرج ابنته، بصور شاركها مع جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب في رسالة مؤثرة: “ فخور بك للأبد يا بنتي.. دائما فريدة من نوعها.. ومشرقة أينما كنت.. الله يهديك دائما إلى الخير ، ويمنحك الامتنان والرضا أحبك.. الله يحفظك”.

مشاركة تامر هجرس في شوجر دادي

وشارك تامر هجرس مؤخرا في بطولة فيلم شوجر دادي والذى عرض فى موسم عيد الفطر الماضي وحقق إيرادات تجاوزت الـ 4 ملايين جنيه.



وعن فيلم شوجر دادى، أوضح تامر هجرس لـ “صدى البلد”، "قصة الفيلم مختلفة ولذيذة، وشجعتنى على المشاركة، وأنا قرأت السيناريو، ولم أجد أي تعليق عليه، رغم أننى أحب التعديل في كل سيناريو يأتي لي.

وتدور أحداث شوجر دادي في إطار كوميدي، من خلال مناقشة أزمة منتصف العمر، والتي تقلب الأحداث رأسًا على عقب.