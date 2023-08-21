الآن.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 عبر هذا الرابط

أعلن مكتب تنسيق الجامعات ٢٠٢٣، انتهاء المدة الزمنية المحددة بتنسيق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات والمعاهد رسميًا لطلاب الثانوية العامة ١٩ أغسطس ٢٠٢٣.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣

وكشف مكتب تنسيق الكليات ٢٠٢٣ ان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٢ ، يمكن للطلاب الاطلاع عليها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg

موعد اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣

وكشف مكتب التنسيق عن ان موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣ للقبول بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة خلال 72 ساعة من اغلاق المرحلة ، حيث من المقرر ان يتم اعلان نتيجة تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ المرحلة الثانية خلال ساعات .

تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣

جدير بالذكر انه كان قد اعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي و البحث العلمي انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لطلاب المرحلة الثانية من يوم الثلاثاء 15 أغسطس حتى يوم السبت 19 أغسطس بحد أدنى 60.98 % للشعبة العلمية و58.05% للادبية .