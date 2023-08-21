أسد الأطلس.. رضا سليم يواصل التأهيل استعداداً لانطلاقة الموسم الجديد

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق صورا لنجم الأهلي رضا سليم عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب أحمد حسن :رضا سليم يواصل التأهيل إستعداداً لإنطلاقة الموسم الجديد.

ويواصل مسئولو النادي الأهلي تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد في ظل السعي إلى المنافسة على كافة البطولات.

ونجح الأهلي في التعاقد مع إمام عاشور لاعب الزمالك السابق بالإضافة إلى ضم المغربي رضا سليم بجانب ضم خالد عبد الفتاح بشكل نهائي من سموحة بعد انتهاء إعارته.

وفي المقابل، شهدت الأيام الماضية رحيل عدد كبير من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بناءً على قرار مارسيل كولر مدرب الأهلي.



ورحل عن النادي الاهلي في الميركاتو الصيفي كل من حمدي فتحي إلي الوكرة القطري وبرونو سافيو إلي بوليفار البوليفي وشادي حسين وعلي لطفي إلي نادي زد ، كما رحل لويس ميكيسوني إلي سيمبا التنزاني، فضلًا عن رحيل أيمن أشرف إلي نادي البنك الأهلي، كما تم الاستغناء عن الثنائي سعد سمير ومحمد محمود.

وغادر حسام حسن إلي سموحة، بينما رحل مصطفى فوزي وأحمد سيد عبد النبي وأحمد سيد غريب، مصطفى سعد ميسي ومحمد أشرف إلي نادي زد، بجانب انتقال العربي بدر، إلى صفوف المقاولون العرب ورحل كل من وليد مصطفي وعمار حمدي، فضلًا عن زياد طارق.

وشهدت الأيام الماضية اتفاقا جديدا بين الأهلي ولاعبه أحمد القندوسي للرحيل على سبيل الإعارة.