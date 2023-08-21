العالمية لخريجي الأزهر: نستهدف الوصول إلى جميع أنحاء العالم..وندرّس العربية في وقت قياسي

قال أسامة ياسين، نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، تستهدف بالأساس الوصول إلى الأزهريين في كافة أنحاء العالم، وذلك لتحقيق أكبر استفادة منهم في نشر صحيح الإسلام ومواجهة الفكر المتطرف.

الوصول إلى الأزهريين في كافة أنحاء العالم

وأضاف ياسين في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن هناك عناية يوليها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بالوافدين، حيث يحرص خلال أغلب اللقاءات التي تتم مع القائمين بالمنظمة على التشديد على أهمية العناية بالطلاب الوافدين وتقديم الدعم المناسب لهم، وذلك من خلال دورات تدريبية وإنشاء مجلة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتذليل العقبات أمامهم.

وأوضح ياسين أن هناك أعدادًا كبيرة جدًا من الطلاب الذين يفدون إلى الأزهر للدراسة، وليست لديهم القدرة المناسبة للدراسة باللغة العربية لذا يستقبل مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، الطلاب من جميع أنحاء العالم الراغبين في الالتحاق بالأزهر، ويقوم بتعليم الطلاب للغة العربية في فترات قياسية ويكون بعدها الطالب مستعدًا للالتحاق بالجامعة واستكمال دراسته الأزهرية.

ولفت إلى أن هذا المركز حصد العديد من الجوائز نظرًا لتفوقه، موضحًا أن هناك إجراءات للمتابعة وملاحظة الطلاب بعد انتهاء فترة دراستهم بالمركز للوقوف على مدى تقدمهم واستفادتهم من دراسة اللغة العربية بمركز الشيخ زايد، مشددًا: “لاحظنا أن الأغلبية العظمى منهم متفوقين، ما يؤكد أن دراستهم بالمركز كانت على كفاءة عالية”.

ومع وجود التحديات التي فرضتها كورونا والظروف الاقتصادية التي تمر بها الدول، كشف نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر إلى أنه مع صعوبة حضور بعض الطلاب اتجاهين الأول انشاء منصات لتعليم الطلاب عن بعد، هناك العديد من الطلاب يتم إجراء تعليم اللغة يوميًا نقدم لهم شهادة من المركز.

وأردف: «تم الاتفاق مع بعض الدول على إنشاء مركز للشيخ زايد بها منها إندونيسيا، وماليزيا، ليقوموا بتدريس اللغة العربية في هذه المراكز تحت إشراف مركز الشيخ زايد في القاهرة».

وشدد على أن المنظمة لا تدخر جهدًا في تقديم كل ما يفيد الشباب في اقتحام سوق العمل من خلال تلك الدورات والتي تجعله متفردًا ومُلمًا بكافة المهارات المتخصصة التي يقدمها نخبة من أكفأ العناصر التي تتمتع بخبرات واسعة في هذا المجال، مؤكدًا في الوقت نفسه على تقديم الدورات التي تساعد في تحصين الأئمة والواعظات من كافة دول العالم بكوكبة من علماء الأزهر المتخصصين.