استثمارات جديدة تؤمن مصر|شركة أجنبية تعتزم ضخ 1.4 مليار دولار خلال 2024

تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بجذب استثمارات جديدة، ودعم القطاع الاقتصادى، حيث تعمل الدولة في هذا الإطار جاهدة لزيادة مواردها وتعظيم الاستفادة منها وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة من أجل توفير حياة أفضل للمصريين.

1

استثمارات جديدة بـ 1.4 مليار دولار

وفي هذا الصدد، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع مسئولي شركة "أباتشي" الأمريكية، لاستعراض خطط واستثمارات الشركة في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور المهندس طارق المُلا، وزير البترول والثروة المعدنية، وجون كريستمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أباتشي" العالمية، وستيف ريني، المدير المالي للشركة، وديفيد تشي نائب رئيس الشركة والمدير الاقليمي لـ "أباتشي مصر".

وأثنى مدبولي على أعمال الشركة في مصر والعلاقات التاريخية المشتركة التي تمتد لأكثر من عقدين.

وأضاف مدبولي: "نتطلع لأن نرى من جانبكم المزيد من الاستثمارات الجديدة خلال الفترة القصيرة المقبلة، وكذلك التوسع في أنشطتكم الاستكشافية عن النفط والغاز على نطاق أوسع، على الرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن هذه أوقات صعبة يمر بها العالم أجمع ومصر ليست استثناءً من ذلك، والحكومة تولي أهمية كبيرة لدعم ومساندة أنشطة أباتشي في مصر".

من جانبه، قال وزير البترول والثروة المعدنية إن شركة أباتشي هي أكبر مستثمر أمريكي في مصر، وكذلك أكبر منتج للبترول الخام في مصر، مشيرًا إلى أنها بدأت أعمالها في مصر منذ نحو 30 عامًا. وتطرق المُلا إلى موافقة مجلس الوزراء مؤخرًا على عملية الدمج بين شركتي «قارون» للبترول و«خالدة» ككيان جديد تحت مظلة خالدة، من خلال مجلس إدارة جديد، وأضاف أن ذلك نتج عنه صعود منحنى الإنتاج نتيجة هذه الخطوة، الذي كان قد تباطأ بسبب جائحة كورونا.

أكبر مستثمر أمريكي في مصر

وخلال الاجتماع، قال الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي إن الشركة تربطها علاقات عمل وصداقة مهمة مع مصر، موضحًا أن الشركة نفذت خططا لتحديث آليات العمل في مواقعها في مصر، التي مكنت أباتشي من زيادة القدرات الإنتاجية من البترول بنسبة 10% إلى ما يزيد على 150 ألف برميل يوميًا.

وأكد أن أباتشي ملتزمة تجاه استثماراتها في مصر وتتطلع إلى دعم الحكومة للاستمرار في تنفيذ توسعاتها في السوق المصرية، واستدامة شراكتها الممتدة مع مصر، موضحًا أن الشركة تعتزم استثمار نحو 1.4 مليار دولار في مصر خلال العام المقبل.

وتناول الاجتماع إمكانات وخطط زيادة إنتاج مصر من البترول في المجمل، من خلال استمرار أعمال التحديث بقطاعات الاستكشاف والتنقيب عن البترول، لاسيما مع وجود فرص متاحة لتحقيق اكتشافات جديدة وتوافر التكنولوجيات وطرق الحفر الحديثة.

وضمن مساعي الدولة لجذب الاستثمارات المباشرة في المشروعات الاقتصادية، يقول الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن زيادة الاستثمارات المباشرة إلى الدولة المصرية، تزيد من قدرات الاقتصاد، وارتفعت زيادة الاستثمارات في مصر، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وشركة أباتشي سوف تقوم بالمزيد من الاستثمارات الجديدة في مصر خلال الفترة القصيرة المقبلة، ما يساعد على دعم الاقتصاد المصري.

الحوافز الجاذبة للاستثمار الأجنبي

وأضاف الدسوقي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر عززت الشراكات الاستراتيجية بينها وبين دول العالم خلال الفترات الماضية، وسيعمل ذلك على جذب مزيد من الاستثمارات، خاصة في ظل ما تمت إضافته من مشاريع مختلفة جاذبة للاستثمار.

وأشار الدسوقي، إلى أن أي مستثمر في العالم يبحث عن المزايا والتسهيلات المقدمة له، وهذا ما عملت عليه مصر من تقديم الكثير من المزايا والحوافز الجاذبة للاستثمار الأجنبي .

وعلى نفس السياق، سجّل إنتاج أباتشي الأمريكية من النفط في مصر ارتفاعًا، خلال الفترة الأخيرة، بدعم من خطط الشركة لتطوير الحقول وزيادة عمليات الاستكشاف.

ونجحت الشركة الأمريكية، خلال الفترة الأخيرة، في التغلب على التناقص الطبيعي في الآبار وزيادة معدلات الإنتاج التي بلغت حاليًا مستويات تتعدى 145 ألف برميل يوميًا.

دفعت زيادة إنتاج النفط في مصر، شركة أباتشي، المتخصصة في مجال التنقيب عن النفط والغاز والطاقة، إلى عزمها ضخ استثمارات بقيمة 1.4 مليار دولار في مصر، خلال عام 2024.

والجدير بالذكر، أن أباتشي تعتبر صاحبة أكبر امتيازات بترولية في مصر من حيث المساحة، حيث تمتد امتيازات الشركة على مساحة 11.2 مليون هكتار.

ونرصد لكم أهم 4 مناطق عمل لـ أباتشي في مصر، والتي جاءت كالتالي:

1- مناطق امتياز الشركة في مناطق خالدة، وسمبتكو والقصر.

2- كلابشة وخبري جنوب مرسى مطروح.

3- وادي الريان وأكتوبر وبحرية وشرق بحرية ببني سويف.

4- حقل شمال شرق أبو الغراديق.