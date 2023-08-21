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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كبير الأثريين: استقبلنا 7 ملايين سائح خلال 2023 بعائدات 11.7 مليار دولار

صدى البلد

قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن السياحة صناعة في العالم أجمع، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما جاء إلى الحكم وضع خطة لتنمية القطاع بصورة صحيحة، وهذا ساهم في زيادة التدفق السياحي إلى مصر.

وأضاف "شاكر"، خلال حواره مع الإعلامية إيناس سلامة، ببرنامج "بلدنا المحروسة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الدولة المصرية تعمل على تطوير القاهرة التاريخية، ويتم تطوير منطقة سانت كاترين بصورة خيالية، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت تطور السياحة بصورة كبيرة، خاصة وأنها أكبر مصدر للنقد الأجنبي داخل البلاد.

وتابع أن الموسم السياحي الحالي هو الأفضل على الإطلاق، مشيرًا إلى أن مصر استقبلت في النصف الأول من هذا العام 7 ملايين سائح بعائدات 11.7 مليار دولار.

30 مليون عدد السياح المتوقع لمصر في 2028

قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن مصر تحتوي على كل أنواع السياحة سواء البيئة أو العلاجية أو الشاطئية أو الثقافية، مشيرًا إلى أن مصر تحتوي على 32 نمط من السياحة، وبعض المحافظات تحتوي على كل أنماط السياحة.

وتابع "شاكر"، خلال حواره مع الإعلامية إيناس سلامة، ببرنامج "بلدنا المحروسة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن كل محافظة في مصر تحتوي على الكثير من المعالم السياحية، ولكن لا يوجد توعية بهذه الأمور ، متمنيًا أن تتواجد قناة فضائية في مصر لكي تنشر الوعي بأهمية السياحة الأثرية في مصر.

وأضاف أن التوقعات تشير إلى جذب مصر هذا العام 15 مليون سائح، وفي عام 2028 من المتوقع أن نصل لـ30 مليون سائح، وهذا الرقم جيد، ولكن مصر ليست أقل من إسبانيا التي تجذب 72 مليون سائح، وتركيا التي تجذب 45 مليون سائح.

وأشار إلى أن مصر تحتوي على الكثير من الأشياء غير موجودة في العالم مثل مسار العائلة المقدسة، وسانت كاترين وهي المنطقة الوحيدة التي تجلى فيها الله عز وجل.

تفاصيل مشروع سيُغير وجه السياحة في مصر

قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن المعالم الأثرية الموجودة في مصر تؤهلها لكي تكون أهم دولة في مجال السياحة، ولكن هناك ضرورة لزيادة البنية التحتية، مشيرًا إلى أن مصر في الوقت الحالي من أهم 10 دول سياحية على مستوى العالم في المجال السياحي.

وتابع "شاكر"، خلال حواره مع الإعلامية إيناس سلامة، ببرنامج "بلدنا المحروسة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الدولة مهتمة بالقطاع السياحي بصورة غير اعتيادية، مشيرًا إلى أن الدولة أنشأت مدينة العلمين خلال السنوات الأخيرة، واليوم تشهد هذه المدينة مهرجان ترفيهي، ومن المرشح أن يزوره مليون شخص.

ولفت إلى أن الدولة تعمل حاليًا على تطوير مثلث برنيس على البحر الأحمر ، وفي حال انتهائه، فهذا من شأنه أن يغير وجه السياحة الشاطئية في مصر، في ظل تواجد هذه المنطقة من الكثير من المناطق البيئية.

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