كاراتيه الزهور يحقق 8 ميداليات ببطولة إفريقيا بالمغرب

احرز أبطال نادي الزهور والمنتخب الوطني للكاراتيه 8 ميداليات ببطولة إفريقيا للشباب والناشئين والكبار التي اختتمت أمس بكازابلانكا في المغرب.
وتمكن لاعبو الزهور من تحقيق 8 ميداليات في بطولة أفريقية بواقع 4 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين.
فاز بالميداليات الذهبية: جنى خميس في الكاتا، ويوسف بدوي في الكوميتيه وزن -84 كجم، واللاعبان يوسف بدوي وطه طارق في جماعي كوميتيه رجال.
وحصد الميداليات الفضية كل من: الآء الروبي في كوميتيه شابات، وسامر محمود في كوميتيه شباب.
فيما احرز الميداليات البرونزية: طه طارق في الكوميتيه وزن +84 كجم، وزين الدين محمد في الكاتا.
واستطاع المنتخب المصري للكاراتيه تحقيق 37 ميدالية متنوعة بواقع 14 ذهبية و 15 فضية و 8 برونزيات.
توج المنتخب الأول بلقب البطولة الأفريقية للكبار بعد الحصول على 15 ميدالية بواقع 7 ميداليات ذهبية و مثلهم فضية و برونزية وحيدة.
فيما احرز منتخب الشباب والناشئين 22 ميدالية بواقع 7 ذهبيات و 8 فضيات و 7 برونزيات.
وشهدت البطولة منافسات ذوي الاحتياجات الخاصة، واستطاع أبطال مصر تصدر المنافسات بعد اقتناص 16 ميدالية فى البطولة بواقع 8 ذهبيات و 8 فضيات.