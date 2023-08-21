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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير سياحي: مهرجان العلمين نجح في الترويج للمدينة الجديدة

مدينة العلمين
مدينة العلمين

قال الخبير السياحي حسام هزاع، إن مهرجان العلمين حقق رواجًا سياحيًا كبيرًا لمدينة العلمين الجديدة، مشيرًا إلى ارتفاع نسب الإشغال بالفنادق من مختلف الجنسيات، لحضور أنشطة وفعاليات المهرجان المختلفة.

خبير سياحي يتحدث عن مدينة العلمين

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نانسي نور، في برنامج "العالم علمين"، على قناة "إكسترا نيوز"، أنه من الأفضل أن يضم مهرجان العلمين في نسخته المقبلة، مسابقة للأغاني الجديدة، تتسابق خلالها المواهب من جميع دول عربية، وهو ما يدعم الرواج السياحي للمهرجان.

وطالب القائمين على المهرجان باستضافة ودعوة المؤتمرات الخاصة مثل المؤتمرات الطبية، والهندسية، لتنظيم مؤتمراتها بالعلمين الجديدة. 

العلمين مدينة العلمين الجديدة مهرجان العلمين نانسي نور قناة إكسترا نيوز

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