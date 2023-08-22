عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

سرقة الموناليزا.. قصة تحويلها إلى أغلى لوحة في العالم

صدى البلد

تعتبر السرقات الفنية من الأعمال الجريئة التي تحمل مخاطر كبيرة، ولكنها في الوقت ذاته تثير أحلام الثراء في قلوب البعض، يقوم العديد من الأشخاص الضعفاء بارتكاب مثل هذه الجرائم ويحلمون بتحقيق آمالهم، ومن بين الحوادث الغريبة التي وقعت في هذا السياق، تاريخ حدوث حادثة سرقة لوحة الموناليزا في عام 1911، إن لوحة الموناليزا التي رسمها الفنان الإيطالي ليوناردو دا فينشي هي واحدة من أشهر اللوحات العالمية وأثارت ضجة كبيرة في دول العالم،سنتعرف على تفاصيل هذه الحادثة الشهيرة عبر السطور التالية عن طريق تصوّر حركات السارق وتحضيراته لعملية السطو على اللوحة.

سرقة لوحة الموناليزا

فينتشينزو بيروجي، الإيطالي استغل وظيفته كمرمم إطارات اللوحات في متحف اللوفر للقيام بسرقة لوحة الموناليزا الشهيرة، قرر في يوم من الأيام الاستيلاء على اللوحة، ولم يكن هذا القرار سهلاً بالطبع، فقد احتاج إلى تفكير جيد قبل تنفيذه، وعندما قرر وأصر على هذا الأمر، قام بارتداء معطف لكي يستطيع إخفاء اللوحة عند حملها.

في يوم 22 أغسطس من عام 1911، خرج من منزله متجهًا إلى عمله، وقبل انتهاء موعد العمل الرسمي وانصراف الموظفين، وقف في مكان بعيد يراقب المارة ليتأكد من عدم وجود أي شخص، وعندما تأكد من أن المتحف خالٍ ولا يوجد أحد آخر، قام بسرقة اللوحة ووضعها تحت معطفه، ثم مشى بسلاسة ليخرج من البوابات.

بالطبع، لم يشتبه أحد في بيروجي نظرًا لأنه كان موظفًا في المتحف، وبناءً على ذلك مر بجوار البوابات بدون أي عراقيل، وأثناء سيره في الطريق وهو متجه إلى منزله، كان يخيل له حلم الثراء وكم من المال سيحصل عليه بعد بيع لوحة الموناليزا،دخل منزله وظل يتأمل اللوحة، بعد أن وضعها في مكان آمن، بدأ في التخطيط لطرق بيعها وتحقيق الثروة، ولكنه لم يكن يعلم أن اللوحة التي سرقها هي واحدة من أشهر الأعمال الفنية في العالم وسيصعب بيعها بسهولة.

txt

عروض فنية وورش حكي في احتفالات ثقافة المنيا بصون التراث

txt

جريمة حريق المسجد الأقصى.. 54 عاما من الظلم والتستر الإسرائيلي على الفاعل

txt

شيخ الشهداء .. ماذا قال أحمد شوقي في وفاة عمر المختار

في الأيام التالية، بدأت الأخبار تنتشر عن سرقة لوحة الموناليزا وتفاجأ العالم بأنها اختفت من المتحف الشهير، واستنفرت الشرطة جهودها للبحث عن اللوحة المسروقة والسارق وفي الوقت نفسه كان بيروجي يعيش في حالة من القلق والحذر، خائفًا من أن يتم اكتشافه ومصيره يتحول إلى السجن.

بيع لوحة الموناليزا  

بعد مرور عدة أشهر، قرر بيروجي أن يحاول بيع اللوحة لشخص ثري ومشتري محتمل، قام بالاتصال بعدة أشخاص وعرض اللوحة عليهم، لكنه لم يجد أي شخص مستعدٍ لشراءها بسعر يرضيه.

مع مرور الوقت، بدأت الأمور تتعقد بالنسبة لبيروجي أصبحت اللوحة ملاحقة بشكل واسع وعرفها العالم بأكمله، مما صعب عليه بيعها بأمان، وعندما بدأت الضغوط تتزايد عليه، قرر أن يلجأ إلى الاختباء وإخفاء اللوحة حتى يتم تهدئة الأمور.

عاش بيروجي في الخفاء لعدة سنوات، يحاول البقاء في مكان آمن والابتعاد عن أنظار الشرطة والسلطات وخلال هذه الفترة، كان يحلم بالثروة والثراء الذين كان يأمل في تحقيقهما من خلال سرقة اللوحة ولكنه تحولت تلك الآمال إلى كابوس، حيث أصبح يعيش في حالة من القلق والخوف المستمر.

في النهاية، تم القبض على بيروجي في عام 1925 بعد مطاردة طويلة، تم العثور على اللوحة المسروقة مخبأة في مكان سري في منزله وبعد اعتقاله، تم إعادة لوحة الموناليزا إلى متحف اللوفر وأصبحت محور اهتمام العالم مرة أخرى.

 

الموناليزا الحوادث الغريبة لوحة الموناليزا متحف اللوفر سرقة لوحة الموناليزا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراء أخير ينقذ مرتضى منصور بعد حبسه 6 شهور واجبة النفاذ.. تفاصيل

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

مفاجأة| تعرف على أسماء اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة الزمالك

مفاجأة..خالد بيبو يطالب بصلاحيات سيد عبدالحفيظ وابعاد هذا الشخص

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 عبر هذا الرابط

علاقة غير كاملة وضربت نفسي بالشبشب| اعترافات جريئة لنجل "أم زياد".. والابنة الضحية تفجر مفاجأة

مقابل 4 ملايين دولار.. سوزا يقترب من تدعيم هجوم الأهلي الموسم المقبل

ظهرت الآن.. احصل على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس

ترشيحاتنا

أحمد كريمة يطالب بإسقاط الجنسية عن المشككين في إنجازات الدولة

التعليم العالي: ترشيح 329414 طالبا وطالبة للكليات والمعاهد ‎في تنسيق المرحلة الثانية

التعليم العالي: 14972 طالبا استنفدوا الرغبات ‎في تنسيق المرحلة الثانية 2023

توقعات بتخفيض أسعار العمرة في موسم هذا العام وزيادة المنافسة بين شركات السفر

توقيتكم غلط.. نبيل الحلفاوي ينتقد حملات الهجوم على صفقة الأهلي

التعليم العالي: 5747 طالبا تخلفوا عن التقدم برغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوري بكر تخطف الأنظار قبل أيام من وضع مولودها

بفستان لافت.. هيفاء وهبي تثير الجدل بجمالها

انتبه .. الاكتئاب مؤشر لمرض هذا العضو في جسمك

مقطع فيديو يثير الجدل لسيدة كندية تبكي من غلاء الأسعار.. شاهد

فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

فئران مفرومة ودود في الصلصة.. منشور صادم عن مطاعم الأكل الجاهز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ