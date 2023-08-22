وزارة الصحة تعلن استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال

نقلت شبكة قدس الإخبارية عن مصادر طبية، قولها إن شابا فلسطينيا استشهد صباح اليوم متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال، في محافظة جنين، خلال ساعات الفجر.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية ، إن الشهيد هو الفتى عثمان عاطف أبو خرج (17 عاماً) من الزبابدة جنوب جنين، وقد أصيب خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، فجر اليوم.



وأشارت الصحة الفلسطينية الي أن الشهيد أصيب برصاص قوات الاحتلال في الجمجمة والكتف وقد نقل إلى المستشفى في حالة خطيرة.

كما نعت مساجد بلدة الزبابدة الشهيد أبو خرج ودعت إلى أوسع مشاركة في جنازته المقررة اليوم.

وشهدت الضفة المحتلة حملة اعتقالات ومداهمات واسعة من قبل قوات الاحتلال، فجر اليوم، تخللها اشتباكات ومواجهات.