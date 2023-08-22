صحف الإمارات| أبوظبي جاهزة لاستضافة «كوب 28».. اليابان تعلن موعد تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية.. ومأزق جديد في النيجر



الجزائر ترفض فتح مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية لمهاجمة النيجر

رئيس الصين يصل إلى جنوب إفريقيا لحضور قمة "بريكس" الـ 15 والقيام بزيارة دولة

مأزق جديد لأزمة النيجر.. «إيكواس» ترفض الفترة الانتقالية

السجن 8 سنوات لرئيس الوزراء التايلاندي السابق

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الثلاثاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، أوضحت صحيفة الإمارات اليوم تأكيد وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد المهيري، أن دولة الإمارات على أتم درجات الجاهزية بالتعاون مع كل الشركاء والجهات المعنية لاستضافة مؤتمر الأطراف (COP28) نوفمبر المقبل، وإبراز دورها الرائد في تعزيز العمل المناخي عالمياً والمساهمة في حماية الطبيعة وكوكب الأرض وخلق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

وقالت: «بدأنا اليوم العد التنازلي لـ100 يوم تفصلنا عن انطلاق فعاليات مؤتمر الأطراف (COP28) على أرض دولة الإمارات، وهو الموعد الذي نترقبه وننتظره لإبراز رحلة الإمارات بماضيها وحاضرها ومستقبلها في مواجهة التغير المناخي محلياً وعالمياً. ننظر إلى (COP28) في دولة الإمارات كإنجاز نعيشه ومستقبل نراه بعيون الأمل، ولحظة فارقة نشارك فيها كطرف فاعل لمساعدة البشرية على مواجهة واحد من أكثر التحديات التي تواجهها على الإطلاق».



أشارت صحيفة الخليج إلى تأكيد دولة الإمارات أن الأوضاع المتدهورة التي تشهدُها الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنها أحداث الأيام الأخيرة، ما هي إلا نتيجةٌ حتمية لغياب أفُق الحل السياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، واستمرار المواجهات والاقتحامات وأعمال العنف التي أصبحت واقعاً مريراً يعيشه الفلسطينيون يومياً، وتزداد الشواغِل إزاء التداعيات التي قد تصاحب حالة التصعيد الراهنة ليس فقط على أمن واستقرار الشعبين، وإنما المنطقة بمُجمَلِها.

عربيا وإقليميا، أفادت صحيفة الإمارات اليوم بإعلان وزارة التربية والتعليم في السعودية، اليوم، أنها ستقوم بتدريس اللغة الصينية حصة بالمدارس الثانوية، يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع.

وقالت إدارات التعليم السعودية في بيان اليوم إنه سيتم "تطبيق برنامج اللغة الصينية الإثرائي لطلبة الصف الثاني الثانوي ضمن حصص الإتقان لمدة فصل دراسي يكرر خلال الفصول الدراسية للعام الحالي، بحسب صحيفة "عكاظ".



أوضحت صحيفة الاتحاد تأكيد مسؤول بيئي عراقي أن بلاده تولي أهمية كبيرة للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري، موضحاً أن وزارة البيئة العراقية بدأت الاستعداد مبكراً لهذا الحدث العالمي وأعدت أجندة غنية بشأنه.



وأشارت صحيفة البيان إلى رفض الجزائر طلبا من فرنسا يتضمن السماح لطائراتها العسكرية بعبور الأجواء الجزائرية من أجل مهاجمة البلد الجار النيجر، على خلفية الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.

وكشف تقرير للإذاعة الجزائرية الحكومية مساء الاثنين، أن فرنسا تستعد لتنفيذ تهديداتها الموجهة إلى المجلس العسكري في النيجر والمتعلقة بتدخل عسكري في حال عدم إطلاق سراح الرئيس محمد بازوم.

ونقل التقرير عن مصادر مؤكدة قولها إن "التدخل العسكري بات وشيكا والترتيبات العسكرية جاهزة".



وذكرت صحيفة الخليج بمقتل مستوطنة إسرائيلية، وأصيب مستوطن آخر بجروح خطيرة، أمس الاثنين في إطلاق نار استهدف سيارتهما في جنوب الضفة الغربية المحتلّة، وفق ما أعلنت مصادر عسكرية وطبية إسرائيلية. وأعلن الجيش الإسرائيلي، تعزيز قواته في الضفة العربية، ودعا وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير إلى «الانتقام»،

دوليا، أوضحت صحيفة الاتحاد إعلان وزارة الدفاع الروسية في ساعة مبكرة الثلاثاء أن مقاتلة من طراز سوخوي تابعة لها "دمرت" زورق "استطلاع" أوكراني في البحر الأسود.

وقالت الوزارة على تطبيق تلغرام "الليلة، دمر طاقم طائرة إس يو-30 سم تابعة لأسطول البحر الأسود زورق استطلاع تابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مرافق إنتاج الغاز الروسي في البحر الأسود".

ولم يكشف البيان عن تفاصيل بشأن نوع الزورق الذي دُمر أو موقع الحادثة بالتحديد.



قالت صحيفة إن قاضٍ في ولاية جورجيا وافق، الاثنين، على كفالة بقيمة 200 ألف دولار للرئيس السابق دونالد ترامب في قضية التدخل لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في الولاية الجنوبية.

وأمام ترامب و18 متهماً آخرين معه في هذه القضية حتى ظهر الجمعة (16,00 ت غ) لتسليم أنفسهم للسلطات في جورجيا.

وذكرت شبكة «سي إن إن» نقلاً عن مصدرين مطلعين، أن ترامب سيسلم نفسه، الخميس.



ذكرت صحيفة البيان أن الحكومة اليابانية أعلنت أن اليابان ستبدأ تصريف مياه التبريد المعالجة من أنقاض محطة فوكوشيما النووية في المحيط الهادئ اعتبارا من يوم الخميس.

وأعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن ذلك اليوم الثلاثاء بعد اجتماعه مع وزراء الحكومة المعنيين.

وقال رئيس الوزراء إن إطلاق المياه في المحيط مسألة "لا يمكن تأجيلها".



قالت صحيفة الإمارات اليوم إن الرئيس الصيني شي جين بينج وصل إلى مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، مساء أمس الإثنين، لحضور القمة الخامسة عشرة لمجموعة بريكس المقرر أن تنطلق هناك اليوم الثلاثاء، والقيام بزيارة دولة لجنوب أفريقيا.

كان في استقبال الرئيس شي بمطار أو آر تامبو الدولي في جوهانسبرج رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم.



أوضحت صحيفة الخليج تأكيد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، رفضها إعلان الانقلابيين في النيجر عن فترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات، في مؤشر إلى تعقّد جهود إنهاء الأزمة بالوسائل الدبلوماسية. فيما كشف مصدر مطلع لموقع «سكاي نيوز عربية» أن الرئيس بازوم حمّل وفد «إيكواس»، الذي أنهى محادثاته مع قادة الانقلاب رسالة سرية تتعلق بسلامته وزوجته وابنهما، المحتجزين معه داخل قصر الرئاسة. في حين أكد محللون، أن سلامة بازوم قد تشكل العائق الأبرز أمام تدخل «إيكواس» في النيجر. وعلى الصعيد الإنساني، أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عن قلقها إزاء الوضع في النيجر، وقدّرت، أمس الاثنين، أن أكثر من مليوني طفل بحاجة إلى المساعدة، وهو رقم تفاقم؛ بسبب الأزمة المستمرة.



وأشارت صحيفة البيان إلى انتخاب البرلمان الكمبودي الثلاثاء هون مانيت، النجل الأكبر لهون سين الذي حكم البلاد فترة طويلة، رئيسا جديدا للوزراء، في ختام عملية تسلم وتسليم للسلطة بين أفراد الأسرة الحاكمة بعد انتخابات الشهر الماضي.

وأعلن هنغ سامرين، النائب الذي ترأس الجلسة، انتخاب هون مانيت بالإجماع من قبل أعضاء مجلس النواب الكمبودي ال123.



وذكرت صحيفة الإمارات اليوم أن أول رحلة دولية لطائرة ركاب كورية شمالية حطت منذ ثلاث سنوات في بكين الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسل وكالة فرانس برس على لوحة الطائرات القادمة في المطار.

وأظهرت اللوحة وصول رحلة طيران شركة «إير كوريو» رقم «جي اس 151» إلى مطار العاصمة بكين قرابة الساعة 09,17 صباحاً (01,38 ت غ).



كما أفادت صحيفة الخليج بأن المحكمة العليا التايلاندية أمرت، الثلاثاء، بإيداع رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا، السجن ثماني سنوات، بعدما عاد لتوّه إلى المملكة منهياً 15 عاماً من المنفى الطوعي. وصدر الحكم حضورياً واقتيد تاكسين إثره إلى السجن. ويتعلّق الحكم بثلاث إدانات صدرت غيابياً بحق تاكسين البالغ 74 عاماً، حسب ما جاء في بيان للمحكمة.

وترتبط الإدانات بشركته السابقة شين كورب وبقرض مصرفي وبقضية جائزة يانصيب.