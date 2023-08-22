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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

خير كتير لمصر.. حكاية كشف بترولي جديد بخليج السويس يوفر ملايين الدولارات

اكتشافات بترولية
اكتشافات بترولية

تسعى مصر بالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية إلى تسريع الاكتشافات النفطية في مناطق الامتيازات الرئيسية، وهي البحر الأحمر والبحر المتوسط، والصحراء الغربية، لزيادة الاحتياطيات من النفط والغاز عن طريق إجراء مزايدات عالمية وزيادة أعمال البحث والاستكشاف.

وزير البترول خلال كلمته بافتتاح المنتدى - صورة أرشيفية
وزير البترول

كشف بترولي جديد

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان اليوم الثلاثاء 22 أغسطس، عن كشف بترولي جديد في منطقة امتياز جيسوم وطويلة غرب في خليج السويس، وذلك على يد شركة "كايرون" (Cheiron) المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز.

وأعلنت شركة "كايرون" أنها تمكنت من الوصول إلى كشف جديد في منطقة الامتياز التي تعمل بها، إذ تدار العمليات في حقل جيسوم طويلة غرب، من جانب شركة "بترو جلف"، وفق ما جاء في بيان لوزارة البترول، اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وتدير بتروجلف منطقة الامتياز، نيابة عن الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 50%، بينما الـ50% الأخرى للشركاء "كايرون– بيكو" وكوفبيك، ما أسهم في تحقيق اكتشاف نفطي جديد يمكن أن يضيف إلى إنتاج البلاد من الخام.

ومن جانبها، قالت وزارة البترول، إن التوصل إلى أحدث اكتشاف نفطي جديد جاء من خلال البئر الاستكشافية شمال جيسوم الشمالي "جي إن إن 11"، التي صادفت 165 قدمًا من صافي الطبقات الرأسية عالية الجودة في تكوين النوبة.

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وأوضحت الوزارة أن هذه الطبقات ترجع إلى ما قبل العصر الميوسين، وهذه هي المرة الأولى التي يُعثَر فيها على تكوين النوبة الحامل للزيت الخام في منطقة الامتياز، ويوجد الخزان الرئيس المنتج بالحقل في تكوين نوخل، وفق البيان الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وحُفرت البئر من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر، التي رُكِّبَت مؤخرًا في حقل شمال جيسوم الشمالي، ووُضعت البئر بنجاح قيد الإنتاج بمعدل يزيد عن 2500 برميل يوميًا، ليتحقق اكتشاف نفطي جديد.

ونتيجة للبئر الجديدة التي أسهمت في التوصل إلى اكتشاف نفطي جديد، وبرنامج الحفر الناجح، بلغ إجمالي إنتاج الزيت الخام نحو 23 ألف برميل يوميًا، مقارنة بنحو 4 آلاف برميل يوميًا قبل تنمية حقل شمال جيسوم الشمالي، إذ تعدّ البئر الرابعة التي تكتمل من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر.

اكتشاف نفطي جديد في مصر
اكتشافات بترولية جديدة 

حفر ثلاثة آبار أخرى

يشار إلى أن هناك إمكانًا لحفر 3 آبار أخرى، من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر، وستُستعمَل لاستكمال المرحلة الحالية من برنامج الحفر الاستكشافية، وتنمية منطقة الامتياز، كما تخطط كايرونوكوفبيك لحفر عدد إضافي من الآبار الاستكشافية بمنطقة الامتياز، والتوسع في نشاط تنمية حقل شمال جيسوم الشمالي.

يذكر أنه في عام 2021، تمكنت شركة كايرون من الاستحواذ على أصول شركة شل العالمية بالصحراء الغربية في مصر، ما زاد معدل إنتاجها إلى أكثر من 130 ألف برميل نفط مكافئ يوميًا، لتصبح الشركة المصرية ضمن أكبر 4 مشغّلين لاستكشاف وإنتاج النفط في البلاد.

وكانت شركتا "كايرون" و"كيرن إنرجي" قد استحوذتا على أصول شركة شل، المتمثلة بأصول المنبع في الصحراء الغربية، في أواخر سبتمبر/أيلول من العام قبل الماضي 2021، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وبموجب صفقة الاستحواذ، حصلت الشركتان "كايرون" و"كيرن إنرجي" على الأصول البرية لشل، مقابل 926 مليون دولار، والتي تتضمن نحو 13 امتيازًا بريًا، بالإضافة إلى حصولهما على حصتها في شركة بدر الدين للبترول "بابيتكو".

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وحصلت شركة شل على دفعة أولية بلغت 646 مليون دولار، بينما وقّعت عقدًا يتضمن دفع المبلغ المتبقي، ويبلغ نحو 280 مليون دولار على دفعات، حتى عام 2024.

ومن جانبه، قال أستاذ هندسه البترول والطاقة، الدكتور رمضان أبوالعلا، إن ما أعلنته شركة شيفرون يوفر فرص واعدة بالمنطقة، مشيراً إلى أن معظم اكتشافات منطقة البحر الاحمر تتميز بالزيت الخام وهذا يساهم في معالجة النقص الشديد فيما يتعلق بإنتاج الزيت الخام في مصر، والذي انخفض إنتاجه موخراً.

وأضاف أبو العلا في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه من المتوقع أن يشجع هذا الاكتشاف الجديد شركات البترول العالمية علي زيادة استثماراتها في مصر لتحقيق مزيد من اكتشافات الزيت الخام، وهو ما سيساعد مصر في تقليل الاعتماد على استيراد الزيت الخام وتوفير عمله صعبه بنسبة كبيرة كانت تتحملها الدولة لتوفير احتياجاتها وتحقيق استدامة الاحتياجات المحلية من المواد البترولية.

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