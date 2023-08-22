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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع صريح ومثمر وصادق.. زيلينسكي ونظيره الصربي يشيدان بلقائهما

زيلينسكي ونظيره الصربي
زيلينسكي ونظيره الصربي يشيدان بلقاءهما

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إنه عقد اجتماعا "صريحا وصادقا ومثمرا" مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش.

ووفقا لوكالة "رويترز"، نشر زيلينسكي، الذي يزور أثينا حاليا، صورة له على تطبيق تليجرام وهو يصافح فوتشيتش وكتب تحتها: "اجتماع صريح وصادق ومثمر مع رئيس صربيا".

وأضاف: "حديث جيد بشأن احترام ميثاق الأمم المتحدة وعدم الاعتداء على الحدود.. بشأن المستقبل المشترك لدولتينا في البيت الأوروبي الموحد. بشأن تطوير العلاقات بيننا.. فهذا يصب في مصلحتنا المشتركة".

وفي منشور على إنستجرام، قال فوتشيتش إنه أجرى محادثة "جيدة وصريحة" مع زيلينسكي حول قضايا تشمل السلامة الإقليمية لكلا البلدين.

ولا تعترف كييف بكوسوفو، التي أعلنت استقلالها عن صربيا في عام 2008. وفي الوقت نفسه، لا تعترف بلجراد بضم روسيا لأجزاء من أوكرانيا التي تحتلها.

وكتب فوتشيتش: "لقد تناولنا التطورات في أوكرانيا وكوسوفو وشددت مرة أخرى على أن صربيا تحترم وحدة أراضي أوكرانيا".

وأصدر الزعيمان، اللذان كانا في أثينا حيث تستضيف اليونان اجتماعا لزعماء البلقان، كلمات دعم لمحاولات كل منهما للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقد أدانت صربيا مرارا وتكرارا حرب روسيا على أوكرانيا في الأمم المتحدة والمنتديات الدولية الأخرى ولكنها لم تفرض عقوبات على موسكو.

وفي أبريل، أظهرت وثائق البنتاجون المسربة أن صربيا وافقت على توريد الأسلحة والذخائر إلى كييف. وقال فوتشيتش إن صربيا لم تبع قط أسلحة أو ذخيرة لأوكرانيا أو روسيا على الرغم من أن الأسلحة الصربية ربما وصلت إلى ساحة المعركة عبر دولة ثالثة. 
 

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