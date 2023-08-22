هيفاء أبوغزالة تفتتح معرض نقوش فلسطين القديمة بجامعة الدول العربية

افتتحت السفيرة د. هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، أعمال معرض نقوش فلسطين القديمة وكتاباتها، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.



ويقام المعرض على مدار يومي 22 – 23 أغسطس، تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية وبالتعاون مع جمعية وساطة للعمل الشبابي بدولة فلسطين، وجمعية الحضارة العربية بالمملكة الأردنية الهاشمية.

من جابنها أكدت الدكتورة نتالي الطويل رئيس مجلس ادارة جمعية وساطة للعمل الشبابي بدولة فلسطين، أن المعرض يأتي ضمن مشروع وطني فلسطيني علمي شامل باسم "نقوش فلسطين القديمة وكتاباتها" والذي يهدف لتقديم تاريخ فلسطين استنادا الى اللقى والشواهد الأثرية، مشيرة إلى أن المعرض يحتوى على العديد من النقوش الفلسطينية التاريخية التي تعود إلى الفترة ما بين 600 قبل الميلاد حتى عام 1900 ميلادية، وذلك من خلال قراءة تلك النقوش والكتابات الفلسطينية بطريقتها الصحيحة للعالم، بعدما صادرها الاحتلال الإسرائيلي وحاول قراءتها بطريقة محرفة لدعم روايته الغير صحيحة بأحقيته في المكان.

وأوضحت الطويل أن المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على تاريخ فلسطين الحضاري، وتقديم رؤية جديدة حوله بمنهجية علمية استناداً إلى الشواهد الأثرية، وفي مقدمتها النقوش والكتابات الأثرية، كما يهدف المعرض إلى تتبع تطور الأبجدية الكنعانية عبر العصور وتعزيز أهمية الموروث الحضاري للشعب الفلسطيني والاهتمام بتوعية جيل الشباب ونشر المعرفة التاريخية والحضارية الفلسطينية.

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