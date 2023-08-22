تعرف علي أول قرارات اللجنة الثلاثية في الزمالك

تسلمت اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عملها بشكل رسمي في مقر النادي، من أجل تسلم النادي بصورة رسمية من الجهة الإدارية، وبدء مهام عملها.

وكتب احمد حسن نجم منتخب مصر السابق عبر حسابه علي فيسبوك "مصدر.. اجتماع بين اللجنة الثلاثية وأوسوريو خلال ساعات لحسم بعض الملفات داخل فريق الكرة"

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أعلنت رسميا عن تعيين اللجنة الثلاثية للزمالك لتسيير شئون الزمالك وتضم كلا من: اللواء حسن موسي حسن عبدالكافي مديرا تنفيذيا، أحمد فؤاد الوطن مديرا ماليا، أيمن عبدالمنعم أبوسريع مديرا للنشاط الرياضي