وزير الخارجية التونسي يترأس وفد بلاده المشارك في قمة بريكس

يترأس نبيل عمار وزير الخارجية التونسي، وفد بلاده المشارك في قمة "بريكس" الخامسة عشر التي انطلقت اليوم الثلاثاء في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

و"بريكس" هو تجمع اقتصادي يضم خمس دول هي الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وقدمت 23 دولة طلبا رسميا للانضمام إلى بريكس.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها، أنه الرئيس قيس سعيد كلف نبيل عمار وزير الخارجية بترأس وفد بلاده في قمة بريكس.

وأضاف البيان، أن "عمار" سيشارك في الجلسة الحوارية بين مجموعة "البريكس" وافريقيا يوم 24 أغسطس 2023 تحت عنوان "BRICS Africa outreach and BRICS Plus dialogue" كما سيلقي كلمة حول سياسات تونس بشأن آفاق التعاون بين القارة الافريقية ومجموعة "البريكس".

وسيعقد وزير الخارجية التونسي مجموعة من اللقاءات الثنائية مع نظرائه المشاركين في القمة.