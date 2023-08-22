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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رقم ضخم.. الكشف عن حجم القروض الممنوحة لـ تونس في "العشرية السوداء"

تونس
تونس

كشف عضو في مجلس النواب التونسي، قيمة القروض التي تلقتها تونس خلال الفترة من 2011 حتى 2021، وهي السنوات التي يطلق عليها التونسيين "العشرية السوداء".

وقال رئيس اللجنة المالية بالبرلمان التونسي النائب عصام شوشان، إنه تم القيام بجرد للقروضات والهبات التي تحصلت عليها الدولة التونسية منذ 2011 والى 2021 حيث تبيّن أنه تم الحصول على 325 قرضا وبقيمة جملية تعادل 113.3 مليار دينار.

وأكد البرلماني التونسي في تصريحاته لـ"جوهرة إف إم" اليوم الثلاثاء، أن هناك شبهات فساد تحوم حول مآلات هذه القروض منها تلك المتعلّقة بالمشاريع المعطلة على غرار مشروع مستشفى الملك سليمان بالقيروان رغم رصد الأموال اللازمة لهذا المشروع .

وتابع أنه تبين ووفق ما جاء في تقرير الجرد، أن جانبا من هذه الاموال لم تمر عن طريق البنك المركزي التونسي مشيرا الى ما وصفة بـ"تسريبات".

كما اشار الى ان هناك قروضا تم الحصول عليها وتسديدها بالفوائض دون انجاز المشاريع التي كانت رصدت لفائدتها.

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، أكد أمس الاثنين أن سبب التقصير في بناء مستشفى الملك سلمان في القيروان هو التعلل بالدراسات وبالجوانب الفنية وغيرها من الأسباب الواهية.

شبهات فساد العشرية السوداء القروض تونس مجلس النواب التونسي النائب عصام شوشان شوشان الدولة التونسية

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