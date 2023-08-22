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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة دمياط يفتتح قافلة طبية لأعضاء هيئة التدريس والإداريين

جامعه دمياط
جامعه دمياط

افتتح  الدكتور حمدان ربيع القائم بعمل رئيس جامعة دمياط، صباح اليوم، قافلة طبية بالجامعة لأعضاء هيئة التدريس والإداريين، بمرافقة  الدكتور وائل فاروق الطيبانى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تحت إشراف وتنفيذ  الدكتور حمزة قابيل عميد كلية الطب بجامعة دمياط.

شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالجامعة في مختلف التخصصات الطبية وتقديم الأدوية لهم بالمجان وذلك بمشاركة لفيف من أساتذة الجامعة من مختلف الكليات والتخصصات.

ومن جانبه أكد الدكتور حمدان ربيع "أن القافلة تقدم خدمات طبية على أعلى مستوى  لمنتسبي الجامعة  فى إطار مساهمة الجامعة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية "100 يوم صحة"  تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ونستهدف أن تخدم كافة العاملين بالجامعة .

كما وجه رئيس الجامعة بضرورة إقامة تلك القوافل الطبية بشكل مستمر للاطمئنان على صحة منتسبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين، لتقديم أفضل خدمة ممكن لتطوير الجامعة.

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