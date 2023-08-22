مفاجأة مدوية.. عمرو وردة يفسخ تعاقده مع الرجاء المغربي

كشف عمرو وردة لاعب نادي الرجاء المغربي عن فسخ تعاقده مع فريقه الجديد.

وكتب هشام حنفى عبر حسابه علي فيسبوك "عمرو وردة: سأفسخ تعاقدي مع الرجاء المغربي بسبب مشاكل صحية".

وأعلن نادي الرجاء تعاقده بصورة رسمية مع اللاعب المصري عمرو وردة لدعم صفوفه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وخلال الموسم الماضي، شارك عمرو وردة، في 32 مباراة خاضها مع فريقي أنورثيوسيس وأبولون في جميع المسابقات التي نافس عليها الفريقان، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى.

وشارك عمرو وردة -رفقة نادي أبولون- في 19 مباراة نجح خلالها في تسجيل 4 أهداف وصنع 4 أخرى.