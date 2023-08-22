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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نسرين طافش تستعرض أنوثتها بإطلالة صيفية

نسرين طافش
نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش عدة صور من داخل سيارتها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وبدت نسرين في الصورة بإطلالة صيفية جذابة، معتمدة على الميكب الناعم الذي أبرز جمال جمال ملامحها، نالت اعجاب متابعيها.

وكانت قد أعلنت نسرين طافش عن انفصالها من للمرة الثانية خلال خاصية الستوري قائلة: "لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية". 

آخر أعمال نسرين طافش

فيلم "أخي فوق الشجرة" هو آخر أعمال "طافش" السنيمائية حيث تم عرضه في يناير 2023 بجميع سنيمات مصر والوطن العربي.

وتدور أحداث فيلم "أخى فوق الشجرة" حول قصة حب بين رامز جلال ونسرين طافش، اللذين يتعرضان للعديد من المشاكل والمواقف الكوميدية في إطار رومانسي كوميدي.

ويضم العمل عدد كبير من نجوم الفن وهم الفنان رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، ويزو، محمد ثروت، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٨٢٢_١٨٢٧٠٩

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