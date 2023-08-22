السعودية.. نداء عاجل من التعليم لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في المملكة العربية السعودية، الطلاب والطالبات للمرحلتين المتوسطة والثانوية للمشاركة والتسجيل في مسابقة الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2024).

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بتعليم الرياض عبد الله بن سعد الغنام، أن الإدارة فتحت التسجيلَ في المسابقة لإتاحة الفرصة الكافية لجميع الطلاب والطالبات للمشاركة بمشاريع علمية وإبداعية نوعية لتحقيق مراكز متقدّمة على المستوى الوطني والتأهّل للمشاركة الدولية لتمثيل المملكة في المعرض الدولي.

وأشار إلى أن مثل هذه المسابقات تعكف على إيجاد بيئة علمية إبداعية تنافسية محفزة لعقول الطلاب والطالبات وتنمية روح الإبداع لديهم، وتشكيل فرق إبداعية تشارك محليًّا ودوليًّا.

ويعد الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي مسابقة علمية سنوية تستهدف طلبة المرحلتين المتوسّطة أو الثانوية، وهي قائمة على أساس التنافس في أحد المجالات العلمية، من خلال تقديم مشاريع علمية فردية وفقًا للمعايير والضوابط الخاصة المطلوبة.

وتحكم المشاريع إلكترونيا وحضوريا من قبل الأكاديميين والمختصّين وفق معايير علمية محددة؛ بهدف تحديد المشاريع المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية الأعلى.