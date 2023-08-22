عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. نداء عاجل من التعليم لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية

صدى البلد

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في المملكة العربية السعودية، الطلاب والطالبات للمرحلتين المتوسطة والثانوية للمشاركة والتسجيل في مسابقة الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2024).

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بتعليم الرياض عبد الله بن سعد الغنام، أن الإدارة فتحت التسجيلَ في المسابقة لإتاحة الفرصة الكافية لجميع الطلاب والطالبات للمشاركة بمشاريع علمية وإبداعية نوعية لتحقيق مراكز متقدّمة على المستوى الوطني والتأهّل للمشاركة الدولية لتمثيل المملكة في المعرض الدولي.

وأشار إلى أن مثل هذه المسابقات تعكف على إيجاد بيئة علمية إبداعية تنافسية محفزة لعقول الطلاب والطالبات وتنمية روح الإبداع لديهم، وتشكيل فرق إبداعية تشارك محليًّا ودوليًّا.

ويعد الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي مسابقة علمية سنوية تستهدف طلبة المرحلتين المتوسّطة أو الثانوية، وهي قائمة على أساس التنافس في أحد المجالات العلمية، من خلال تقديم مشاريع علمية فردية وفقًا للمعايير والضوابط الخاصة المطلوبة.

الغرفة التجارية السعودية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية يوقعان مذكرة تفاهم لدعم التعاون العلمي

السعودية تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع

وتحكم المشاريع إلكترونيا وحضوريا من قبل الأكاديميين والمختصّين وفق معايير علمية محددة؛ بهدف تحديد المشاريع المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية الأعلى.

المملكة العربية السعودية المملكة السعودية الأولمبياد الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف خلال ساعات| الأرصاد تحذر مواطني هذه المحافظات من الرمال والأتربة

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

التفاصيل الكاملة لأول حالتين مصابتين بمتحور كورونا الجديد في مصر ..خاص

تخطت 100%.. ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية |التفاصيل الكاملة

يا فرحة ما تمت للزعيم| نيمار يصيب جماهير الهلال السعودي بصدمة وخيبة أمل.. القصة الكاملة

اقتراب نجم الزمالك السابق من منصب المشرف على الكرة بالنادي

المجلس السابق وطني|وزير الرياضة يزف نبأ سار لجماهير الزمالك

لو عايز تتوظف فى الكهرباء .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

موضوعات متعلقة

الرئيس التونسي يصدر قرارا بإقالة والي القيروان

إعلام تركي: إغلاق مضيق الدردنيل أمام حركة السفن بسبب حرائق الغابات

الرئيس البرازيلي: البريكس يمكن أن تكون مثالا لنموذج بديل جديد للعلاقات الدولية

غير مسبوقة.. بوتين يعلن زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور عام 2024

تحرك ضخم للجيش الروسي.. تحذير أمريكي من خطر يهدد أراضي الناتو

بلومبرج: الشركات الغربية تتجاهل الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي لمجموعة السبع

فياض: اللبنانيون في انتظار نبأ مهم بعد 67 يوما

ترامب ردا على المدعي العام: يمكنني الهروب إلى روسيا.. والعيش مع فلاديمير

ترشيحاتنا

رسائل خطيرة.. سوليفان يكشف سبب زيارة وزيرة التجارة الأمريكية إلى الصين

المقاومة الفلسطينية ترد على تهديدات الكابينيت الإسرائيلي

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. الكليات والمعاهد المتاحة أدبي وعلمي علوم ورياضة

توزيع الأسمدة مجاناً.. تصريحات نارية من بوتين في قمة البريكس| ماذا قال؟

الأعلى مجموعا.. اعرف موعد بدء مرحلة تقليل الاغتراب بالتنسيق

لو هتبني.. استقرار أسعار الحديد والأسمنت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أدوية وفيتامينات تسبب الإسهال المزمن .. اكتشفها

بعد ظهور المتحور الجديد من كورونا.. معلومات صادمة عنه

ابنة شريف منير تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

بفستان انيق  .. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

وظائف مميزة في شركة الكهرباء | اعرف الشروط والتفاصيل

كويتية تعثر على هاتف بوضعية التصوير في حمام السيدات.. فيديو

موعد صرف معاش سبتمبر |تفاصيل مهمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ