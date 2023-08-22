خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن عمرو وردة

استقر عمرو وردة اللاعب المنضم حديثًا للرجاء المغربي، على فسخ تعاقده مع الفريق البيضاوي، بسبب ظروف صحية يمر بها في الفترة الحالية.

وكتب خالد الغندور، عبر حسابه على فيسبوك، "رسميـاً: "عمرو وردة" يفسخ تعاقده مع الرجاء المغربي".

وأعلن نادي الرجاء، تعاقده بصورة رسمية مع اللاعب المصري عمرو وردة لدعم صفوفه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وخلال الموسم الماضي، شارك عمرو وردة، في 32 مباراة خاضها مع فريقي أنورثيوسيس وأبولون في جميع المسابقات التي نافس عليها الفريقان، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى.

وشارك عمرو وردة -رفقة نادي أبولون- في 19 مباراة نجح خلالها في تسجيل 4 أهداف وصنع 4 أخرى.