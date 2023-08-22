واحدة من أهم المناطق التاريخية .. تفاصيل إسناد هيئة المجتمعات العمرانية المرحلة الأولى لمشروع مجرى العيون

أسندت هيئة المجتمعات العمرانية مهام تسويق وبيع وخدمة العملاء للمرحلة الأولى من مشروع ( مجرى العيون ) إلى الشركة السعودية المصرية للتعمير ( احدى الشراكات الحكومية المصرية السعودية )، لما تمتلكه من خبرات فى المشروعات العقارية الضخمة في مختلف محافظات مصر.

أعرب المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي عن اعتزازه بالثقة الكبيرة التي تضعها وزارة الاسكان المصرية ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية في الشركة، خاصة في ظل النجاحات المتتالية التي تحققت من خلال التعاون المشترك مع الهيئة في تسويق وتنفيذ عدد من المشروعات العمرانية المتميزة.

قال: يعد المشروع بمرحلته الاولي "ارابيسك"أول مجتمع عمراني متكامل مسور بمنطقة مجرى العيون في قلب القاهرة القديمة، والتي تعد واحدة من أهم وأجمل المناطق السياحية والتاريخية بالقاهرة.

موضحا أن المشروع يحتوي على العديد من المباني الاثرية الإسلامية، منها قناة مجرى العيون وبعض المباني التاريخية التي ترجع للعصرين الطولوني والفاطمي.

أكد انه يعد فرصة استثمارية جيدة جدا للراغبين في الحصول على وحدات سكنية أو تجارية في هذه المنطقة المتميزة، والتي شهدتاهتمام حكومي بالغ، واعمال تطوير كبرى أدت لإحداث نقلة نوعية وطفرة تنموية غير مسبوقة فيها على كافة المستويات.

مشيرا إلى أن المشروع يقع بالقرب من المتحف المصري للحضارة ويطل على حديقة الفسطاط، ويتمتع بإطلاله مميزة على قلعة صلاح الدين الأيوبي ومسجد محمد على.

كما يتميزبمنافذه المتعددة على شبكة من الطرق والمحاور التي تربطه بكل مناطق العاصمة ومنهاعلى سبيل المثال طريق"صلاح سالم"كما انه بالقرب من نهر النيل.