عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

واحدة من أهم المناطق التاريخية .. تفاصيل إسناد هيئة المجتمعات العمرانية المرحلة الأولى لمشروع مجرى العيون

صدى البلد

أسندت هيئة المجتمعات العمرانية مهام تسويق وبيع وخدمة العملاء للمرحلة الأولى من مشروع ( مجرى العيون ) إلى الشركة السعودية المصرية للتعمير ( احدى الشراكات الحكومية المصرية السعودية )، لما تمتلكه من خبرات فى المشروعات العقارية الضخمة في مختلف محافظات مصر.

أعرب المهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي عن اعتزازه بالثقة الكبيرة التي تضعها وزارة الاسكان المصرية ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية في الشركة، خاصة في ظل النجاحات المتتالية التي تحققت من خلال التعاون المشترك مع الهيئة في تسويق وتنفيذ عدد من المشروعات العمرانية المتميزة.

قال: يعد المشروع بمرحلته الاولي "ارابيسك"أول مجتمع عمراني متكامل مسور بمنطقة مجرى العيون في قلب القاهرة القديمة، والتي تعد واحدة من أهم وأجمل المناطق السياحية والتاريخية بالقاهرة.

 موضحا أن المشروع يحتوي على العديد من المباني الاثرية الإسلامية، منها قناة مجرى العيون وبعض المباني التاريخية التي ترجع للعصرين الطولوني والفاطمي.

أكد  انه يعد فرصة استثمارية جيدة جدا للراغبين في الحصول على وحدات سكنية أو تجارية في هذه المنطقة المتميزة، والتي شهدتاهتمام حكومي بالغ، واعمال تطوير كبرى أدت لإحداث نقلة نوعية وطفرة تنموية غير مسبوقة فيها على كافة المستويات.

 مشيرا إلى أن المشروع يقع بالقرب من المتحف المصري للحضارة ويطل على حديقة الفسطاط، ويتمتع بإطلاله مميزة على قلعة صلاح الدين الأيوبي ومسجد محمد على.

كما يتميزبمنافذه المتعددة على شبكة من الطرق والمحاور التي تربطه بكل مناطق العاصمة ومنهاعلى سبيل المثال طريق"صلاح سالم"كما انه بالقرب من نهر النيل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف خلال ساعات| الأرصاد تحذر مواطني هذه المحافظات من الرمال والأتربة

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

التفاصيل الكاملة لأول حالتين مصابتين بمتحور كورونا الجديد في مصر ..خاص

تخطت 100%.. ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية |التفاصيل الكاملة

يا فرحة ما تمت للزعيم| نيمار يصيب جماهير الهلال السعودي بصدمة وخيبة أمل.. القصة الكاملة

اقتراب نجم الزمالك السابق من منصب المشرف على الكرة بالنادي

المجلس السابق وطني|وزير الرياضة يزف نبأ سار لجماهير الزمالك

لو عايز تتوظف فى الكهرباء .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

ترشيحاتنا

مستشار الأمن القومي الأمريكي: لا تقدم في تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل

رسائل خطيرة.. سوليفان يكشف سبب زيارة وزيرة التجارة الأمريكية إلى الصين

المقاومة الفلسطينية ترد على تهديدات الكابينيت الإسرائيلي

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. الكليات والمعاهد المتاحة أدبي وعلمي علوم ورياضة

توزيع الأسمدة مجاناً.. تصريحات نارية من بوتين في قمة البريكس| ماذا قال؟

الأعلى مجموعا.. اعرف موعد بدء مرحلة تقليل الاغتراب بالتنسيق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أدوية وفيتامينات تسبب الإسهال المزمن .. اكتشفها

بعد ظهور المتحور الجديد من كورونا.. معلومات صادمة عنه

ابنة شريف منير تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

بفستان انيق  .. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

وظائف مميزة في شركة الكهرباء | اعرف الشروط والتفاصيل

كويتية تعثر على هاتف بوضعية التصوير في حمام السيدات.. فيديو

موعد صرف معاش سبتمبر |تفاصيل مهمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ