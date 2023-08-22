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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بطور سيناء

فودة يتفقد
فودة يتفقد

تفقد اللواء خالد فودة, محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، وتابع المحافظ أعمال الشبكة الوطنية، يرافقه عددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل لطريقة عمل الشبكة الوطنية للطوارئ ، وذلك من خلال عرض عدد من التقارير المختلفة ضمن أعمال الشبكة .

واوضح أن الشبكة الموحدة تعمل على ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية،وقطاعات البترول والكهرباء، وأجهزة النجدة، والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات متخصصة في كل محافظة لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين، والتعامل السريع معها، لتفادي تفاقم الأزمات.

وأشار إلى أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، تعد إنجازا تاريخيا ونقلة كبيرة لمحافظة جنوب سيناء في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم كافة المرافق الحيوية والوزارات والهيئات والمحافظات.

فودة يتفقد

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فودة يتفقد الشبكة الوطنية المحافظ جنوب سيناء

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