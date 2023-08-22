الاتحاد الإنجليزي يلغي طرد أليكسيس ماك أليستر لاعب ليفربول

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن قبول إلغاء عقوبة إيقاف الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر لاعب ليفربول.

وكان أليستر قد تحصل على البطاقة الحمراء في مباراة فريقه أمام بورنموث في بطولة الدوري الإنجليزي، ليتقرر غيابه 3 مباريات.

ونشر الاتحاد الإنجليزي بيانًا أكد خلاله قبول استئناف ليفربول، وإلغاء طرد وعقوبة أليستر، بعد ثبوت أن قرار الحكم بإشهار البطاقة الحمراء لم يكن صحيحًا.

بذلك سيكون بإمكان ماك أليستر المشاركة مع ليفربول بشكل طبيعي في المباريات المقبلة بدءًا من مواجهة نيوكاسل يونايتد الأسبوع المقبل في بطولة الدوري الإنجليزي.