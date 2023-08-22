ليست منافس.. أول تعليق من الولايات المتحدة على قمة البريكس في جوهانسبرج

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا تنظر إلى مجموعة البريكس كمنافس جيوسياسي محتمل.

وأضاف سوليفان في تصريحات صحفية، أن واشنطن لا تعتقد أن مجموعة البريكس أصبحت منافسا جيوسياسيا لها، ولا نرى أن المجموعة يمكن أن تتطور إلى نوع ما من المنافس الجيوسياسي أو شيء من هذا القبيل.

وأشار مستشار الأمن القومي الأمريكي، إلى أن مجموعة البريكس في شكلها الحالي هي مجموعة متنوعة من الدول التي تختلف مع الولايات المتحدة ودول الغربية حول القضايا الحاسمة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وانطلقت أعمال القمة الـ 15 لمجموعة البريكس في جوهانسبرج اليوم الثلاثاء، حيث يشارك زعماء البريكس في منتدى أعمال تنظمه جنوب إفريقيا، التي تتولى حاليا رئاسة مجلس أعمال البريكس.

واجتمع ممثلو العديد من الشركات وصناديق الاستثمار من دول البريكس، بالإضافة إلى عدد من الدول الإفريقية والمنظمات المالية والاقتصادية الدولية، في قاعة المؤتمرات بمركز ساندتون للمؤتمرات.

وكان منتدى الأعمال هو البند الأول على جدول أعمال القمة الـ15 لـ بريكس، كما سيعقد اجتماع قادة البريكس في مجمع فندق سمر بليس، وليس لديها جدول أعمال تمت الموافقة عليه مسبقًا.