ملف لكل مريض.. الرعاية الصحية: نستهدف 15 مليون منتفع الفترة المقبلة

أكد الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة العامة ل_ الرعاية الصحية للشؤون الصيدلية وإدارة الدواء، أن الهيئة لديها 6 ملايين منتفع، وتعمل بنظام الرقمنة، وبالتالي، لديها ملف موحد لكل مريض على حدة، وعندما يتم صرف الدواء للمريض، يندرج ضمن تاريخه المرضي وتاريخ الأدوية.

وقال شريف كمال خلال تصريحات تليفزيونية برنامج "من مصر" المذاع على قناة cbc، مع الإعلامي جابر القرموطي، :"لدينا ملف ورقم تأميني موحد لكل مريض، يتضمن التحاليل والأشعة والتاريخ المرضي، ونقدم خدمات صحية بأعلى جودة.. ونستهدف 15 مليون منتفع الفترة المقبلة".

مشروع "جرعة وعي"

وكشف تفاصيل مشروع "جرعة وعي"، موضحًا برنامج "جرعة وعي لدوا صح" يساهم في تعزيز التثقيف الدوائي والصيدلي يحاول تبسيط المعلومات الدوائية للمرضى وتوضيح طريقة حصوله على الجرعات وتوقيتها.

وأشار إلى أن التزام المرضى بالدواء يكون 50% فقط وبالتالي يحدث تأثير سلبي على كفاءة العلاج وتزيد الاعراض الجانبية، وبالتالي تأتي أهمية برنامج "جرعة وعي لدوا صح" في العمل على تحقيق أقصى استفادة من العلاج وتقليل معدلات دخول المستشفيات الناتجة عن عدم المعرفة بالتعامل مع الأعراض الجانبية.