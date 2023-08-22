عاش الزمالك لكل جماهيره وأعضائه... أحمد سليمان بعد تجديد عضويته

علق أحمد سليمان عضو مجلس ادارة الزمالك السابق على الوضع الحالى فى نادى الزمالك بعد استقالة المجلس السابق من النادى.

وكتب سليمان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:”عودة الروح الى الجسد ،هذا ما كنا نتمناه نادى الزمالك للجميع”.

وواصل:”بمنتهى السهولة واليسر تم سداد الاشتراك السنوى للنادى وأصبح النادى يستقبل كل ابناؤه فى مظاهرة حب ليس لها مثيل”.

وأتم:”كل الشكر للقائمين على تنفيذ خارطة الطريق وكل الدعم والمساندة للجنة المؤقتة وتمنياتي لهم بالتوفيق والنجاح، عاش نادي الزمالك لكل جماهيره واعضاءه”.