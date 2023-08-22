عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قمر اللبنانية تتألق أمام المرآة بإطلالة مثيرة

قمر اللبنانية
قمر اللبنانية

جذبت الفنانة اللبنانية قمر أنظار متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت النجمة اللبنانية بإطلالة لافتة، وهي تلتقط سيلفي أمام المرآة، حيث ارتدت فستان جرئ ومكشوف باللون الاسود، واعتمدت ماكياج ناعم واعتمدت تسريحة شعر مميزة.

آخر أعمال الفنانة اللبنانية قمر

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية قمر أغنية "Kiss My Lips"، على طريقة الفيديو كليب عبر موقع "يوتيوب"، وواجهت انتقادا شديدا بسبب جرأة ملابسها.

حملة فرعون
 
كما شاركت الفنانة اللبنانية قمر، فى فيلم "حملة فرعون" وجسدت من خلاله دور فتاة عربية يقوم الأجانب بخطفها والسفر إلى العراق.
 
أحداث فيلم حملة فرعون

"حملة فرعون" مأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» التي قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضي، وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم "شمس الزناتي" فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.
 
فيلم "حملة فرعون" من تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

أبرز أعمال الفنانة اللبنانية قمر 
 
وكانت قد شاركت "اللبنانية قمر" في فيلم "حصل خير" مع الفنانة آيتن عامر، وبدرية طلبة، وأمينة، وسعد الصغير، وكريم محمود عبد العزيز، ومحمد رمضان، إيمان السيد، محمود الليثى، وغيرهم.
 
وجسدت خلال أحداث العمل دور راقصة شعبية تسكن عمارة تضم مجموعة من الأسر، وفور وصول الشقة الجديدة، يتهافت عليها الأزواج ومنهم موظف مصلحة الضرائب فوزي "كريم محمود عبدالعزيز"، ومدرس اللغة العربية "محمد رمضان"، والمطرب "سعد الصغير"، وينقلب حالهم، فتحاول الزوجات الحفاظ على أزواجهن منها في إطار  الكوميديا.

 

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

12 قرارا عاجلا من وزير التربية والتعليم بشأن العام الدراسي الجديد

شوبير يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

التفاصيل الكاملة لأول حالتين مصابتين بمتحور كورونا الجديد في مصر ..خاص

عواصف خلال ساعات| الأرصاد تحذر مواطني هذه المحافظات من الرمال والأتربة

رسالة مؤثرة من خالد الغندور لمجلس الزمالك المؤقت الجديد

تخطت 100%.. ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية |التفاصيل الكاملة

عواصف ترابية ورملية| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

سجدت لله شكراً.. منى عبد الغني تحكي تفاصيل نجاة ابنها من الموت

7 أشياء تحميك من الأمراض المزمنة والالتهاب

هل تلجأ الحكومة لحظر التجوال حال زيادة حالات متحور كورونا EG-5.. برلماني يرد

بقيادة كريستيانو رونالدو.. النصر يهزم شباب الأهلي الإماراتي ويتأهل لمجموعات أبطال آسيا

الأسرع انتشارا.. الصحة تكشف تفاصيل هامة عن متحور كورونا الجديد

سعر BMW X3 الجديدة في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليس لكسب الرزق.. أسرة تخرج أطفالها من التعلبم لسبب غير متوقع

ماذا فعل وزير الأوقاف مع سفير السويد بعد واقعة حرق القرآن؟

لأصحاب الدايت.. طريقة عمل الكبدة المشوية

من غير أدوية وبالاعشاب.. علاج الانفلونزا للمرضعة بإتباع هذه النصائح 

فيديو

8 ملايين دينار وخاتم ذهب..أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك «فيديوجراف»

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

وظائف مميزة في شركة الكهرباء | اعرف الشروط والتفاصيل

كويتية تعثر على هاتف بوضعية التصوير في حمام السيدات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ