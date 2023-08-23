باحث: عقيدة التيارات المتطرفة أنه لا صديق لها

قال الكاتب والباحث رفعت سيد أحمد متخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إنّ عقيدة التيارات المتطرفة أنه لا صديق لها ولا سقف لإرهابها، وبعد أن تحالفت مع السادات وأعطاها مساحة كبيرة من الحرية والدعم المادي والسياسي والوجود الثقافي العلني انقلبت عليه في أقل من 10 سنوات ثم انقلبت على القوى السياسية الأخرى.

وأضاف "أحمد"، في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن من يدرس الحركات المتطرفة يعلم وشائج التداخل والقرب والتقاطع السياسي والتنظيمي بينها وبين بعضها، فعنصر حركة الجهاد لديه معرفة بجماعة الإخوان وتتطور المعرفة إلى علاقة تنظيمية في بعض الأحيان أو علاقة سياسية.

وتابع الباحث: "التقاطع الإخواني مع حادث اغتيال السادات واردة جدا، لأن طبيعة الأحداث والسيولة السياسية التي كانت موجودة في مصر خلال تلك الفترة والعنف والعنف المضاد يرجح وجود تقاطعات تنظيمية وسياسية وبين تنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية المسلحة بخصوص حادث اغتيال الرئيس السادات".