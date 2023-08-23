فيلم صاحبتي يفوز بجائزة مهرجان عمان السينمائي الدولي

شهدت الهيئة الملكية للأفلام بالعاصمة الأردنية ختام مهرجان عمان السينمائي الدولي في وجود عدد كبير من صناع السينما من مختلف دول الوطن العربي، وبحضور الأمير علي بن الحسين وزوجته الأميرة ريم علي وابنتهما.

وخطفت المخرجة كوثر يونس بفيلمها "صاحبتي" جائزة أفضل فيلم قصير بعد منافسة شرسة مع باقة مميزة من أفلام المسابقة.

فيلم "صاحبتى" ينتمى لنوعية أفلام الدراما الرومانسية ومدته 17 دقيقة واشتركت كوثر فى كتابة السيناريو الخاص به مع أحمد عصام السيد، ويقوم ببطولته إلهام صفى الدين، ومارك حجار وفاضل الجارحي وسونيا فريد، وإنتاج ساندرو كنعان ومنتج مشارك محمد العمدة وتمويل كوثر يونس ومدير التصوير سيف الدين خالد وقام بالمونتاج المخرج خالد مرعى.

تنافست الأفلام هذا العام على جائزة ” السوسنة السوداء“ في أقسامها التنافسية الأربعة، ثلاثة منها تمنحها لجان التحكيم وهي: أفضل فيلم عربي روائي طويل (ثمانية أفلام) وأفضل فيلم عربي وثائقي طويل (ثمانية أفلام) وأفضل فيلم عربي قصير (١٨ فيلما) بالإضافة إلى جائزة الجمهور المخصصة لقسم ”الأفلام غير العربية“ (ثمانية أفلام)، ومن الجدير بالذكر لهذا العام، أن الأفلام العربية الوثائقية الطويلة تنافست أيضًا على جائزة فيبريسي.





هذا ويستضيف المهرجان للسنة الثالثة على التوالي قسماً خاصاً خارج المنافسة وهو "موعد مع السينما الفرنسية-العربية" حيث تعرض سبعة أفلاماً طويلة إمّا فرنسية أو من إنتاج مشترك مع فرنسا، بالإضافة إلى أربعة أفلام قصيرة فائزة في مسابقتين تنظمان في فرنسا والأردن.

