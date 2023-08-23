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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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دانا مدحت عن مهرجان العلمين: يقدم عروضًا عربية وأجنبية

مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة

قالت الإعلامية دانا مدحت، إن مهرجان العلمين يشهد أسبوعه الأخير، وبدأ المهرجان في 13 يوليو الماضي ويستمر حتى 26 أغسطس الجاري، لافتة إلى أن العطلة الأسبوعية لن تكون أقل قوة أو أهمية من العطل الأسبوعية لمهرجان العلمين.

وأضافت على قناة «إكسترا نيوز»، أن مهرجان العلمين يشهد العديد من الفعاليات والأنشطة سواء «رياضية وثقافية وفنية»، وحفلات غنائية لعدد من المطربين مصريين وعرب بالإضافة إلى نجوم عالميين.

وأشارت إلى أن الأسبوع الأخير لمهرجان العلمين يشهد عروضًا للبالية والفرق الشعبية المصرية سواء من الأقصر أو كفر الشيخ أو الإسكندرية، ومنافسات ومسابقات لكرة الطائرة الشاطئية، ومسابقة جرى شاطئية.

وأوضحت أن العلمين الجديدة تشهد الدورة الثانية لمهرجان الدراما الذي سيقام على أرض مدينة العلمين، كما تقام حفلتان الأولى لفرقة كايروكي، والثانية لمطرب الراب العالمي راس.

ولفتت دانا مدحت، إلى أن مهرجان العلمين الجديدة يدعو للفخر والسعادة، حين يتحدث الجميع عن هذا المهرجان الذي أثبت نجاحه واختلافه وتميزه إلى حد بعيد، حيث يروج للسياحة المصرية، ويضع العلمين الجديدة على خريطة السياحة العالمية.
 

العلمين مهرجان العلمين الإعلامية دانا مدحت الأقصر الاسكندرية

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