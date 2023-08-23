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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان تعلن عن منح لطلاب البحث

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان عن فتح باب التقديم لمنح الطلاب، وذلك  للعام الجامعي 2023/2024، داخل المراكز والمعامل البحثية بالكلية. 

يأتي ذلك برعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور إبراهيم لطفي، عميد الكلية، والدكتور وائل إبراهيم، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

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وأوضح عميد الكلية أن المنح تأتي لدعم منظومة البحث العلمي عن طريق إعداد باحثين متخصصين في مختلف التخصصات لديهم مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة في المعامل الآتية بالكلية:
1- معمل التحكم في الملوثات والضوضاء.
2- معمل الطاقة الجديدة والمتجددة.
3- معمل النانوتكنولوجي.

وقال وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث إن شروط التقديم تتمثل في:
1. أن يكون مصري الجنسية.
2. أن يكون من خريجي كلية التكنولوجيا والتعليم (التعليم الصناعي سابقا ) ـ جامعة حلوان.
3. أن يكون متفرغا تفرغا تاما للدراسة.
4. التفوق الدراسي في المرحلة الجامعية الأولى، حيث يشترط الحصول على تقدير جيد جدا على الأقل في سنة التخرج.
5. ألا يكون قد مضى على حصوله على درجة البكالوريوس أكثر من ثلاث سنوات لمنحه التفرغ ماجستير، وألا يكون قد مضى على حصوله على درجة الماجستير أكثر من ثلاث سنوات لمنحه الدكتوراه.
6. ألا تزيد سن الدارس على 26 عاما عند التقدم بأوراقه كطالب بحث ماجستير، ولا تزيد على 30 عاما عند التقدم بأوراقه كطالب بحث دكتوراه.
7. أن يكون قد أنهى الخدمة العسكرية أو أعفي منها (بالنسبة للذكور).
8. أن يقيد بالدراسات العليا بالكلية بالمرحلة المتقدم لها كطالب بحث.
9. يمكن الإعفاء من شرط واحد من الشروط الواردة في البندين رقم (5، 6).

ونوه عميد الكلية إلى أن المستندات المطلوبة للتقديم هي:
1. أصل شهادة التخرج بالنسبة لطالب الماجستير وأصل شهادة التخرج والماجستير بالنسبة لطالب الدكتوراه، وأصل بيان تقديرات المقررات الدراسية للمرحلة الجامعية الأولى.
2. أصل شهادة ميلاد حديثة.
3. صورة البطاقة الشخصية.
4. أصل شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
5. شهادة حسن سير وسلوك.
6. إقرار بالتفرغ التام للدراسة وعدم قبول أي عمل آخر أثناء فترة المنحة.
7. شهادة قيد بالدراسات العليا.
8. 6 صور شخصية.

مواعيد التقدم:
يتم التقدم المستندات المطلوبة بقسم الدراسات العليا بالكلية حتى 7/9/2023، وهو آخــر موعــد للتقــديــم للمنــح.

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