بـ 4 ملايين ريال.. مسابقة ضخمة تنطلق الجمعة القادمة في السعودية



تنطلق يوم الجمعة القادمة مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثالثة والأربعين، وذلك في المسجد الحرام بمكة المكرمة وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وبحسب اخبار 24 السعودية؛ فيشارك بالمسابقة التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال الفترة من 9 إلى 21 صفر الجاري؛ 166 متسابقاً من 117 دولة، وتبلغ جوائزها 4 ملايين ريال في أفرعها الخمسة.

ومن جانبه؛ عبر وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، عن التقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين لدعمه المتواصل لهذه المسابقة التي تجسد عناية الدولة بالقرآن الكريم وأهله، مشيراً إلى أن تنظيم هذه المسابقة يحفز أبناء المسلمين في مختلف دول العالم على التنافس الشريف في حفظ القرآن الكريم وتلاوته.

وأضاف أن المسابقة في هذا العام تتميز بزيادة مخصص الجوائز إلى 4 ملايين ريال، حيث تم رصد 500 ألف ريال للفائز الأول بالفرع الأول، مؤكداً لاكتمال الاستعدادات لاستقبال المتسابقين الذين تم ترشيحهم من دولهم بعد مرورهم بعدد من المراحل لتهيئتهم وإكمال استعدادهم للمشاركة في المسابقة.

وتمنى الوزير التوفيق للمتسابقين، وأن يحقق المولى عز وجل لهذه المسابقة العالمية التوفيق وتحقيق رسالتها في ترسيخ قيم القرآن الكريم في نفوس الناس ليهديهم إلى الطريق المستقيم.