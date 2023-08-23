عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ 4 ملايين ريال.. مسابقة ضخمة تنطلق الجمعة القادمة في السعودية

ارشيفي
ارشيفي

 
تنطلق يوم الجمعة القادمة مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثالثة والأربعين، وذلك في المسجد الحرام بمكة المكرمة وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وبحسب اخبار 24 السعودية؛ فيشارك بالمسابقة التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال الفترة من 9 إلى 21 صفر الجاري؛ 166 متسابقاً من 117 دولة، وتبلغ جوائزها 4 ملايين ريال في أفرعها الخمسة.

ومن جانبه؛ عبر وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، عن التقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين لدعمه المتواصل لهذه المسابقة التي تجسد عناية الدولة بالقرآن الكريم وأهله، مشيراً إلى أن تنظيم هذه المسابقة يحفز أبناء المسلمين في مختلف دول العالم على التنافس الشريف في حفظ القرآن الكريم وتلاوته.

وأضاف أن المسابقة في هذا العام تتميز بزيادة مخصص الجوائز إلى 4 ملايين ريال، حيث تم رصد 500 ألف ريال للفائز الأول بالفرع الأول، مؤكداً لاكتمال الاستعدادات لاستقبال المتسابقين الذين تم ترشيحهم من دولهم بعد مرورهم بعدد من المراحل لتهيئتهم وإكمال استعدادهم للمشاركة في المسابقة.

وتمنى الوزير التوفيق للمتسابقين، وأن يحقق المولى عز وجل لهذه المسابقة العالمية التوفيق وتحقيق رسالتها في ترسيخ قيم القرآن الكريم في نفوس الناس ليهديهم إلى الطريق المستقيم.

تاون جاس تؤسس أول فرع خارجي بالمملكة العربية السعودية

السعودية.. سرطانا الثدي والقولون الأكثر انتشار بين مواطني المملكة.. تقرير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبر عنها النبي.. هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة.. فيديو

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

تركت رسالة مؤثرة قبل وفاتها بساعات.. رحيل أم شابة يثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

جريمة هزت البدرشين.. قرار عاجل ضد ذئب بشري انتهك جسد طفلة 8أعوام

إسلام صادق: القندوسي يشترط الحصول على مستحقاته كاملة ويهدد بشكوى الأهلي

الأهلي في خانة اليك| ترضية سيد عبدالحفيظ.. ورطة السولية.. ومرتجي «كعب داير»

موضوعات متعلقة

ما القدر الواجب حفظه من القرآن الكريم؟ دار الإفتاء تكشف عنه

هدوء في امتحانات القرآن والحديث لطلاب الدور الثاني بالثانوية الأزهرية

ترشيحاتنا

جمال شعبان يكشف مفاجأة عن فيتامين «د» بالجسم

يسهل عليك حياتك .. أفضل تطبيقات تعمل بالذكاء الاصطناعي

انهيار في أي لحظة .. تحذيرات من كارثة غير مسبوقة بـ أوكرانيا

تعرف على مفاجأة حفل ليلة الدموع في السعودية

تصريحات صادمة .. مصر تقترب من خط الشح المائي| وهذه أبرز الأسباب

غواصة روسية قبالة سواحل فنلندا تثير الذعر .. ماذا يحدث؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إصابات وقفز في المياه..5 أفيال تهاجم عشرات الأشخاص في سريلانكا..فيديو

فرصة للموظفين والسفر| الإجازات المتبقية في 2023.. اعرف المواعيد

ملابس البحر.. هيدي كريم تستعرض جمالها على الشاطئ| شاهد

شاهد.. ولادة ثعبان برأسين تثير دهشة المواطنين في بريطانيا

فيديو

عاجل.. 12 قرارا هاما من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي

التوقيع بعد ساعات.. تفاصيل اقتراب محمد صلاح من الانتقال لـ اتحاد جدة |فيديوجراف

العلبة رخصت 30 جنيها | مفاجأة في أسعار السجائر

لقاء سويدان: حنان مطاوع ومي كساب وشيري عادل ساندوني في أزمتي الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ