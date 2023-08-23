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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023.. ننشر حدود الالتحاق بمعهد فني تمريض 2023

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣
تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، عن الحدود الدنيا للالتحاق بالمعاهد الفنية للتمريض في الجامعات الحكومية ب تنسيق الجامعات 2023

تنسيق معهد فني تمريض 2023 

وقد  جاء الحد الادنى للالتحاق ب تنسيق معهد فني تمريض ٢٠٢٣ هذا العام بمجموع درجات 294.5 في معهد فني تمريض بني سويف وفنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمس وهذا يعادل 71.8 %   لطلاب علمي علوم.

الحدود الدنيا لمعهد فني تمريض ٢٠٢٣ 

وبالنسبة للحدود الدنيا للالتحاق بالمعاهد الفنية للتمريض علي مستوي الجمهورية،  جاء 71.8 % هو الحد الأدني للالتحاق بمعهد فني تمريض لتنسيق الجامعات والمعاهد الحكومية 2023.

تنسيق معهد فني تمريض ٢٠٢٣ 

فنى تمريض كفر الشيخ 316
فنى تمريض طنطا 315
فنى تمريض المنصورة 312.5
فنى تمريض الزقازيق 310
فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم 309.5
فنى تمريض الزقازيق بفاقوس 309
فنى تمريض بنها 306.5
فنى تمريض الإسكندرية 306.5
فنى تمريض سوهاج 306
فنى تمريض جنوب الوادي 302
فنى تمريض القاهرة 301.5
فنى تمريض أورام القاهرة 301
فنى تمريض أسيوط 299
فنى تمريض أسوان 297.5
فنى تمريض المنيا 296.5
فنى تمريض عين شمس 296.5
فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 296
فنى تمريض حلوان 296
فني تمريض السويس 295
فنى تمريض الفيوم 295
فنى تمريض بني سويف 294.5
فنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمس 294.5

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