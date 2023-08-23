تنسيق الجامعات 2023.. ننشر حدود الالتحاق بمعهد فني تمريض 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، عن الحدود الدنيا للالتحاق بالمعاهد الفنية للتمريض في الجامعات الحكومية ب تنسيق الجامعات 2023.

تنسيق معهد فني تمريض 2023

وقد جاء الحد الادنى للالتحاق ب تنسيق معهد فني تمريض ٢٠٢٣ هذا العام بمجموع درجات 294.5 في معهد فني تمريض بني سويف وفنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمس وهذا يعادل 71.8 % لطلاب علمي علوم.

الحدود الدنيا لمعهد فني تمريض ٢٠٢٣

وبالنسبة للحدود الدنيا للالتحاق بالمعاهد الفنية للتمريض علي مستوي الجمهورية، جاء 71.8 % هو الحد الأدني للالتحاق بمعهد فني تمريض لتنسيق الجامعات والمعاهد الحكومية 2023.

تنسيق معهد فني تمريض ٢٠٢٣

فنى تمريض كفر الشيخ 316

فنى تمريض طنطا 315

فنى تمريض المنصورة 312.5

فنى تمريض الزقازيق 310

فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم 309.5

فنى تمريض الزقازيق بفاقوس 309

فنى تمريض بنها 306.5

فنى تمريض الإسكندرية 306.5

فنى تمريض سوهاج 306

فنى تمريض جنوب الوادي 302

فنى تمريض القاهرة 301.5

فنى تمريض أورام القاهرة 301

فنى تمريض أسيوط 299

فنى تمريض أسوان 297.5

فنى تمريض المنيا 296.5

فنى تمريض عين شمس 296.5

فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 296

فنى تمريض حلوان 296

فني تمريض السويس 295

فنى تمريض الفيوم 295

فنى تمريض بني سويف 294.5

فنى تمريض مستشفي تخصصي عين شمس 294.5