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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المولد النبوي 2023.."يا قلبي لا تعاني سيدنا النبي جاني" أنشودة في مدح المصطفى

المولد النبوي 2023
المولد النبوي 2023

تقترب احتفالات المولد النبوي 2023، حيث يكثر البحث عن موعد إجازة المولد النبوي 2023، مع انتصاف شهر صفر 1445، واقتراب دخول شهر ربيع الأول 1445 والموافق لعام 2023 ميلاديا، وفي التقرير التالي نوضح موعد إجازة المولد النبوي 2023، وأنشودة رائعة لـ المنشد محمد جمال القاضي بمناسبة اقتراب الاحتفالات بالمولد النبوي 2023.

المولد النبوي 2023

وتوافق موعد إجازة المولد النبوي 2023 يوم الأربعاء 27 سبتمبر المقبل، الـ 12 من ربيع الأول 1445 هجرية، ونحن إذ نحتفي بالمولد النبوي الشريف 2023، يجب أن تعلم أن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أشرف خَلْقِ الله، وأحبُّ خَلق الله إلى الله، وهو سيد الناس جميعًا في الدنيا والآخرة، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : " أنا سيدُ ولدِ آدمَ ولا فخر ، وأنا أولُ من تنشقُّ الأرضُ عنه يومَ القيامةِ ولا فخر ، وأنا أولُ شافعٍ وأولُ مشفَّعٍ ولا فخر ، ولواءُ الحمدِ بيدي يومَ القيامةِ ولا فخرَ "[أخرجه ابن ماجة].

وأن أول من احتفل بيوم المولد الشريف هو سيدنا محمد نفسُهُ صلى الله عليه وآله وسلم ، حيث سُئل عن سبب صيامه يوم الاثنين، بل ورغَّبَ أمته في ذلك، فقال : " ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ، أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ "[رواه مسلم في صحيحه] . واستدلالًا بهذا الحديث قال جماهير العلماء بمشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ؛ بل باستحبابه لِما فيه من معنى التذكير بهذه النعمة العظمى وشُكْر الله تعالى عليها. 

وعلى ذلك لا تتأتَّى مسألة " الترك "، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك الاحتفال بيوم مولده الشريف، فيكون الاحتفال به بدعة ، وهذا مردود بما أوردناه في الحديث السابق الخاص بسبب استحباب صوم يوم الاثنين من كل أسبوع .. إذن فأصل الاحتفال فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

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"يا قلبي لا تعاني سيدنا النبي جاني" 

وإذ نحتفي باقتراب المولد النبوي الشريف نقدم أنشودة رائعة للمنشد محمد جمال القاضي تحت عنوان:"ياقلبي لا تعاني سيدنا النبي جاني".

 

حكم الاحتفال بالمولد النبوي

قد يُشْكِل على البعض الحُكْم على طريقة الاحتفال، وأن ما يحدث هذه الأيام ومنذ ما يقرب من تسعة قرون هو هيئة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا الصحابة رضوان الله عنهم، وهذا مدفوع بأن الأصل إذا كان مشروعا فلا حرج في الهيئة التي يُفْعَل بها ما دامت من جنس المباح والمشروع ، ولا بأس باختلاف تلك الهيئة باختلاف البيئات والعادات ، ما دامت لا تشتمل على محظور بحسب فتوى الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية .

وشدد عاشور: من الحفاظ والعلماء الذين قالوا بجواز عمل المولد واستحبابه: الحافظ ابن دحية، والحافظ زين الدين العراقي ، والحافظ ابن حجر العسقلاني ، والحافظ السخاوي، والحافظ السيوطي،  والفقيه الكبير ابن حجر الهيتمي،  والشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية الأسبق ، والشيخ العلَّامة محمد الطاهر بن عاشور التونسي المالكي وغيرهم كثير .

وأكد المستشار السابق للمفتي أن أصل عمل المولد مشروع بل مستحب في أصله ، وأن طريقة الاحتفال به جائزة وتأخذ حكم الاحتفال نفسه في أنه مستحب ، خاصة أن الاحتفال يشتمل على طاعاتٍ شتَّى ؛ من قراءة قرآن وذكر ومديح وتذكير بشمائل سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته العطرة ، والحث على حبه والاقتداء به ، مع إطعام الطعام وإخراج الصدقات، وللحافظ السُّيوطيِّ رسالةٌ سماها (حسنُ المقصِد في عملِ المولد) بيّن فيها أن عملَ المولدِ منَ البدعِ الحسنةِ - أي في طريقة وهيئة الاحتفال - التي يُثاب عليها صاحبُها لما فيه منْ تعظيمِ قدرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم .

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