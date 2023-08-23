عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. الكليات المتاحة لطلاب علمي

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣
تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 من تنسيق الكليات ٢٠٢٣ عبر موقع التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات ٢٠٢٣ ، ومن المقرر أن يتم بدء تقليل الاغتراب ٢٠٢٣للمراحل الأولى و الثانية ٢٠٢٣  بـتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ الخميس ٢٤ أغسطس. 

موعد تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ 

ينطلق تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، بعد مرور 72 ساعة من إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى و الثانية من تنسيق الجامعات ٢٠٢٣  .

الأماكن الشاغرة بالكليات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي 


تربية نوعية موسيقية بور سعيد
تربية رياضية بنين العريش
تربية رياضية بنات العريش
تربية نوعية فنية مطروح
تربية شعبة تربية فنية السويس
تربية موسيقية حلوان
تربية رياضية بنات بني سويف
تربية نوعية فنية سوهاج
تربية نوعية موسيقية المنصورة
تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية
تربية نوعية موسيقية طنطا
تربية رياضية بنات الفيوم
تربية رياضية بنات المنيا
تربية رياضية بنين الوادي الجديد

تنسيق المرحلة الثالثة 2023
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج أسيوط التكنولوجية
تربية نوعية فنية بنها
تربية رياضية بنات دمياط
سياحة وفنادق مطروح
تربية نوعية فنية دمياط
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر
تربية نوعية فنية المنصورة
تربية رياضية بنين مطروح
تربية نوعية فنية أسيوط
تربية نوعية موسيقية القاهرة
تربية رياضية بنات جنوب الوادي
تربية نوعية فنية الزقازيق
تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة
تربية رياضية بنات بور سعيد
تربية رياضية بنات كفر الشيخ

تنسيق المرحلة الثالثة 2023
تربية رياضية بنين السويس
تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر
تربية رياضية بنين مدينة السادات
تربية نوعية فنية جنوب الوادي
تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم
تربية نوعية موسيقية أسيوط
تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية
تربية رياضية بنات طنطا
تربية رياضية بنات الإسكندرية
تربية الوادي الجديد رياضة
تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية
تربية نوعية فنية طنطا
آداب انتساب موجه جنوب الوادي
آداب انتساب موجه المنيا
تربية رياضية بنات بنها
تربية رياضية بنين سوهاج

تنسيق المرحلة الثالثة 2023
آداب انتساب موجه العريش
تربية رياضية بنات الزقازيق
تربية العريش رياضة
تربية جنوب الوادي رياضة
تربية رياضية بنين المنصورة
تربية نوعية فنية الإسكندرية
تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم
تربية فنية حلوان بالزمالك
تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية
تربية رياضية بنين بور سعيد
تربية فنية المنيا
تربية رياضية بنات سوهاج
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة  شرق بورسعيد التكنولوجية
تربية نوعية المنصورة بميت غمر
تربية نوعية فنية كفر الشيخ
تربية رياضية بنين بني سويف
تربية رياضية بنين الفيوم
تربية نوعية موسيقية المنيا
حقوق انتساب موجه طنطا
حقوق انتساب موجه أسيوط
حقوق انتساب موجه القاهرة
حقوق انتساب موجه عين شمس

تنسيق المرحلة الثالثة 2023
حقوق انتساب موجه المنصورة
حقوق انتساب موجه بني سويف
حقوق انتساب موجه الإسكندرية
حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم
تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية
تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة
آداب انتساب موجه دمنهور
آداب انتساب موجه الزقازيق
آداب انتساب موجه المنصورة
آداب انتساب موجه بني سويف
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم
آداب انتساب موجه طنطا
العالي ترميم الآثار بأبي قير
آداب المنيا
تربية رياضية بنين المنيا
تربية رياضية بنات أسيوط
آداب أسيوط
تربية رياضية بنين أسيوط
خدمة اجتماعية تنموية بني سويف
تربية نوعية بور سعيد
آداب انتساب موجه دمياط
آداب انتساب موجه أسوان
تربية نوعية دمياط
تربية (طفولة) الوادي الجديد
أقتصاد منزلى العريش
تربية (طفولة) سوهاج
تربية رياضية بنين طنطا
حقوق انتساب موجه مدينة السادات
آداب انتساب موجه الفيوم
تربية نوعية عين شمس
تربية رياضية بنين كفر الشيخ
تربية رياضية بنات المنصورة
تربية نوعية أسوان

تنسيق المرحلة الثالثة 2023
الفني لترميم الآثار بالاقصر
خدمة اجتماعية الفيوم
تربية رياضية بنين حلوان
تربية بني سويف رياضة
تربية المنيا رياضة
آداب جنوب الوادي
آداب الوادي الجديد
خدمة اجتماعية أسوان
تربية أسيوط رياضة
تربية رياضية بنين الإسكندرية
تربية سوهاج رياضة
حقوق انتساب موجه حلوان
تربية رياضية بنين الزقازيق
تربية نوعية موسيقية الزقازيق
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل
تربية رياضية بنات مدينة السادات
تربية نوعية المنوفية بأشمون

المرحلة الثالثة 2023 بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ التنسيق الالكترونى Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أخبر عنها النبي.. هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة.. فيديو

بعد بيع النادي.. ثلاثي الأهلي يشكون فيوتشر | تفاصيل

بعد رحيل مجلس الزمالك.. قرار جديد في الأهلي حول غرامة كهربا

عاصفة مفاجئة تغطي السماء.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

جريمة هزت البدرشين.. قرار عاجل ضد ذئب بشري انتهك جسد طفلة 8أعوام

فيديو صادم| كويتية تكتشف هاتفا على وضعية التصوير داخل حمام أحد البنوك!.. لقطات كارثية

إسلام صادق: القندوسي يشترط الحصول على مستحقاته كاملة ويهدد بشكوى الأهلي

تركت رسالة مؤثرة قبل وفاتها بساعات.. رحيل أم شابة يثير تعاطف رواد السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

بنك التنمية لمجموعة بريكس يحسم الجدل بشأن التخلص من الدولار الأمريكي

بعد مناشدة البرنامج.. عزة مصطفى تعلن استجابة محافظ المنوفية لعلاج أحمد عبد الله

لا إغلاق أو تأجيل الدراسة| إجراء وحيد من الحكومة لمواجهة متحور كورونا الجديد

تطور مفاجئ بشأن صفقة انضمام سوزا إلى الأهلي

زلزال 5.2 ريختر يضرب تشيلي

دعوات لبدء المفاوضات .. اعتراف صادم من الغرب بشأن هزيمة أوكرانيا في الحرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

جمال شعبان يكشف مفاجأة عن فيتامين «د» بالجسم

إصابات وقفز في المياه..5 أفيال تهاجم عشرات الأشخاص في سريلانكا..فيديو

فرصة للموظفين والسفر| الإجازات المتبقية في 2023.. اعرف المواعيد

فيديو

عاجل.. 12 قرارا هاما من وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي

التوقيع بعد ساعات.. تفاصيل اقتراب محمد صلاح من الانتقال لـ اتحاد جدة |فيديوجراف

العلبة رخصت 30 جنيها | مفاجأة في أسعار السجائر

لقاء سويدان: حنان مطاوع ومي كساب وشيري عادل ساندوني في أزمتي الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب يكتب: استخدام مصطلحات حقوقية لمخالفة الدستور والقانون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هدم الأسرة هدم للدولة

هند عصام

هند عصام تكتب: عقد زواج وحد القطرين

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

اﻟﻤﺰﻳﺪ