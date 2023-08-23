فعل فاضح..عاطل يجرده شاب من ملابسه ويعتدي عليه في أسيوط

تجرد عاطل في العقد الرابع من عمره من الإنسانية وتحول إلى ذئب يلهث في نهش لحوم البشر باحثا عن إرضاء شهوته الحيوانية بدء نشاطه الإجرامي منذ أن كان عمره 21 عاما واتهم في 13 واقعة بينهم 3 وقائع غير أخلاقية ولم يرجع إلى صوابه بل ظل يلهث بحثا عن فريسته حتى أن وقع مخططه على شابا يقود توك توك بحثا عن لقمة العيش ووضع المجرم مخططه لاختطاف الشاب والتعدي عليه بفعل غير أخلاقي لإرضاء شهوته الحيوانية وسرقة التوك توك الخاص به بمدينة أبوتيج

بداية الواقعة عندما خرج المجني عليه " إسلام . ع . أ " 20 عاما ، كعادته اليومية للعمل بالتوك توك الخاص به وأثناء سيره في شوارع مدينة أبوتيج وتحديدا الساعة 2:30 بعد منتصف الليل استوقفه المتهم " أبوزيد . س . أ " وشهرته " مؤمن أبوعيلة " 37 عاما ، عاطل ، وطلب منه توصيله إلى منطقة قبلي مدينة أبوتيج وان ينتظره ليعود معه إلى المنزل فاستجاب له المجني عليه واصطحبه بالتوك توك الخاص به وخلال سيرهما في الطريق طلب المتهم من المجني عليه مبلغ 50 جنيها ووعدها برده له عندما يعود به إلى منزله واخذ المبلغ .

وعندما عاد المتهم والمجني عليه إلى منزل المتهم كان يحمل في يديه زجاجة " حاجة ساقعة " بها مادة مخدرة فقام بإحضار كوب وقام بإعطاء المجني عليه ليشرب وينتظره حتى يحضر له الفلوس من داخل المنزل وتناول المجني عليه الشرب ولحظات وشعر بالإغماء فقام المتهم بنقل المجني عليه إلى الكرسي الخلفي من التوك توك وقام بقيادة التوك توك بدلا منه حتى أن وصل به إلى أحد الطرق الفرعية بعيدا عن أنظار الناس مستغلا سكون الليل وقام المتهم بتجريد المجني عليه من ملابسه والاعتداء عليه جنسيا داخل التوك توك .

وبعد انتهاء المتهم من جريمته الحيوانية قام بقيادة التوك توك حاملا المجني عليه وقام بالقاءه في ميدان المحطة بمدينة أبوتيج وسرقت التوك توك الخاص به وبعد ساعات ومع سطوح الشمس بدأ المجني عليه أن يفق من غيبوبته ليجد نفسه ملقاة على الأرض وبجسده جروح ويشعر بالألم نتيجة تعدي المتهم عليه جنسيا فهرع إلى قسم الشرطة وتقدم ببلاغا ضد المتهم .

وتوصلت تحريات الرائد أحمد عاصم حمزة رئيس مباحث قسم شرطة أبوتيج إلى صحة أقوال المبلغ وكشفت التحريات أن المتهم سبق اتهامه في 13 قضية متنوعة وأشارت إلى أن المتهم طلب من المجني عليه توصيله إلى ناحية قبلي البلد بمدينة أبوتيج وطلب منه الانتظار للعودة معه وقام المتهم بإحضار كوب مشروب كحولي وتقديمه للمجني عليه وبعد انتهاء المجني عليه من شراب الكوب طلب المتهم منه توصيله إلى قرية النخيلة وفور تحركهما شعر المجني عليه بالإغماء وقام المتهم بالتعدي عليه بفعل غير أخلاقي داخل التوك توك وعقب إنهاء جريمته قام المتهم بقيادة التوك توك حتى أن وصل إلى احد الميادين بمدينة أبوتيج وقام بإلقاء المجني عليه في الشارع وسرق التوك توك وفر هاربا .

وأحال المستشار خالد محمد المحام العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية المتهم إلى محكمة الجنايات لاختطافه المجني عليه بالتحايل وذلك بعد أن استوقفه حال استقلاله دراجة نارية " توك توك " ومطالبته بمبلغ مالي واستدراجه إلى مسكنه بحيلة رد ذلك المبلغ فتمكن بتلك الوسيلة من إبعاده عن أعين ذويه وقام بالتعدي عليه جنسيا بالقوة بعد ان ناوله مشروب افقده الوعي فشعر بالإغماء وقام بتجريده من ملابسه والتعدي عليه وعقب الانتهاء من مخططه قام بسرقة التوك توك الخاص بالمجني عليه وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه .

و عاقبت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع و حازم شوقي عقيل الرئيسان بالمحكمة، وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال ، المتهم بالسجن المشدد 15 عاما ، عما اسند إليه .