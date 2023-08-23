السعودية.. مكة تتعرض لظواهر جوية عنيفة وخبير طقس يوضح الأسباب

أفاد أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم في السعودية، الدكتور عبد الله المسند، بأن العاصمة المقدسة مكة المكرمة تعرضت أمس لظواهر جوية عنيفة، مرجعا ذلك لأسباب عديدة.

وعبر حسابه في منصة "إكس"، كتب عبد الله المسند: "تحدث هذه الظواهر الجوية العنيفة بأمر الله عندما تجتمع أسباب طبيعية وبشرية".

وبحسب المسند تمثلت الأسباب الطبيعية في ارتفاع درجة الحرارة ( متزامن مع عوامل جوية أخرى سطحية وعلوية) الأمر الذي يؤدي إلى تسخين عالي لسطح الأرض وكذا يؤدي إلى عملية تصعيد قوي للرياح العمودية (الرياح الصاعدة) و بناء سحب عظيمة ركامية كالجبال في حالة وجود رطوبة جوية + كتل هوائية علوية باردة، ويؤدي أيضا إلى هبوط الرياح من قمم السحب الركامية بعد أن تبرد ويثقل الهواء عبر الرياح الهابطة، تصل سرعتها أحيانا لأكثر من 100كم في الساعة.

كما تضمنت الأسباب- بحسب المسند - أيضا وجود جبال شامخة تُضيق مجرى الرياح فتكدسها عبر ممرات ضيقة فتصبح عنيفة".

وأشار المسند إلى أن الأسباب البشرية هي: " وجود أبراج عالية تحجز الرياح الهابطة أن تمر طبيعيا في حيز مكاني عريض، حيث تقوم الأبراج بدور أخطر من الجبال في صد الرياح، وإجبارها على المرور في ممرات ضيقة فتصبح الرياح شديدة وعنيفة".

وبين أن "التقنيات الحديثة في متابعة ومراقبة مثل هذه الظواهر الجوية العنيفة متوفرة للتحذير منها قبل حدوثها بنحو 30 دقيقة على الأقل، ومن ثم التحذير منها عبر وسائل مختلفة ومنها الجوال عبر منبه مدوي، خاصة في محيط مكة والمدن ذات الكثافة السكانية العالية".