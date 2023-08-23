محافظ الإسكندرية : التعليم والثقافة الدعامة الأساسية للتنمية في المجتمع

أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف أن التعليم والثقافة هما الدعامة الأساسية للنمو والتنمية في المجتمع.



جاء ذلك في كلمته مساء اليوم الأربعاء خلال حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الدراسات العليا في الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، نواب رئيس الأكاديمية ، وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بجمهورية مصر العربية.



وأشاد محافظ الإسكندرية - في كلمته - بالخريجين، داعياً أن تتكلل جهودهم بالنجاح والتوفيق، في مسيرتهم العلمية والعملية.



ومن جانبه، عبر رئيس الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبدالغفار عن سعادته بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الدراسات العليا في الإدارة من أبناء الأكاديمية بالإسكندرية، مؤكدا أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مستمرة في تحقيق مستهدفات خطتها الإستراتيجية ورؤيتها بأن تكون منارة للعلم والمعرفة.