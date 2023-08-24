أبرزها التفاح.. 5 فواكه صحية خلال فصل الصيف للحوامل

يعد الغذاء الصحي للحامل، أمرا مهما وضروريا لصحتها ولصحة الجنين، ولكن أحياناً تهمل بعض الأمهات الحوامل عنصراً أساسياً في وجباتهن الغذائية اليومية، ألا وهي الفاكهة بالرغم من أهميتها في الوجبات الغذائية، فالفواكه لها فوائد كبيرة للحامل؛ لما تحتويه من قيمة غذائية عالية.



ولهذا نقدم لك قائمة من 5الفواكه الضرورية للمرأة الحامل وفقا لموقع هيلثى..

1- التفاح

هو من الفواكه المفيدة للحامل؛ لأنه يحتوي على مجموعة من الفيتامينات مثل (A ،B ،C) ويساعد على الهضم ويمنح الجسم الطاقة والنشاط، ويساعد في تكوين الجهاز العصبي والعضلي للجنين.

2- البرتقال

من الفواكه المهمة للحامل فهو يحتوي على فيتامين C كما أنه يساعد في تثبيت الحمل وينشط الدورة الدموية، بالإضافة لمساعدته على نمو العظام والأسنان والأنسجة لدى الجنين.

3- الموز

يحتوي على عنصر البوتاسيوم وفيتامين A ،B ،C بما يساعد على حفظ التوازن في غذاء الحامل ويمنحها الحيوية، كما أن من فوائده أنه يساعد في تقوية أنسجة الجنين وتكوين أظافره.

4. العنب

العنب من الفواكه المهمة لما يحويه من الفسفور والحديد هذان العنصران المفيدان في حالة سوء الهضم والإمساك، كما أنه يساعد في تكوين عظام وأنسجة الجنين.

5- الفراوله

تلعب الفراولة دوراً مهم للحامل لما لها من دورٍ أساسيٍ في تكوين عظام الجنين.