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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| أوروبا تنفق 600 مليون يورو لإنشاء مُحاكاة كاملة لطريقة عمل الدماغ البشري.. وهذا أسرع وأقوى هاتف رائد في العالم

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

 استخدمها فورا.. 5 ميزات في واتساب WhatsApp هتسهل عليك كتير

 

أطلق تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب على مدار الفترة الماضية عددا من الميزات الجديدة والتي كانت تعد الأكثر انتظارا من قبل المستخدمين الذين يبلغ عددهم أكثر من  2 مليار مستخدم، حيث وفرت هذه الميزات على المستخدمين الكثير من الوقت والجهد وأيضا مزيد من التحكم والخصوصية.

 

شبيه آيفون فئة 6 آلاف جنيه.. أفضل موبايل لمحدودي الدخل بمواصفات جبارة


تعتبر هواتف آيفون هي الهواتف الأكثر جذبا للمستخدمين في جميع أنحاء العالم نظرا لقوة شركة آبل وسمعتها في السوق العالمية، وقدرة هواتف آيفون على تقديم مواصفات فائقة مع معالج قوي وكاميرا تعد الأفضل بالإضافة إلى تصميم الهواتف المميز.

 

500 عالِم|أوروبا تنفق 600 مليون يورو لإنشاء مُحاكاة كاملة لطريقة عمل الدماغ البشري


من المقرر أن ينتهي مشروع الدماغ البشري (HBP) في سبتمبر القادم والذي يستهدف خلق محاكاة كاملة للطريقة التي يعمل بها الدماغ البشري وتطوير أنظمة حاسوبية على غرار الدماغ، وذلك بعد عقد كامل من الزمن شمل آلاف الأبحاث في هذا الشأن.

 

أسرع وأقوى هاتف رائد في العالم.. وان بلس تشوق لمفاجأة كبرى


يبدو أن شركة OnePlus وان بلس الصينية ستفجر مفاجأة كبرى لمستخدميها وعشاقها حيث تعتزم الشركة إطلاق أسرع هاتف أندرويد في العالم خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث تعمل الشركة على إطلاق خلفية لـ  OnePlus 11 .


سامسونج تفاجئ الشباب بموبايل جبار بسعر رخيص


كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعتزم إطلاق هاتف جديد للشباب ومحدودي الدخل حيث سيكون الهاتف ضمن فئة الهواتف ذات السعر المناسب مع عدد من المواصفات الممتازة، ومن المتوقع بشكل كبير أن تعلن الشركة عنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

 

ريلمي تطلق رسميا هاتفها الشبابي المميز Realme 11x 5G.. سعر ومواصفات


أطلقت شركة ريلمي الصينية رسميا هاتفها المميز Realme 11x 5G حيث يضم الهاتف عددا من المواصفات المتميزة منها كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وبطارية كبيرة ومعالج قوي يقدم أداء سلسا.

 

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