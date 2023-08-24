ارتفاع كبير في أسعار الذهب عالميًا اليوم |تفاصيل

ارتفعت أسعار الذهب مع بداية تداولات اليوم الخميس، حيث زاد المعدن النفيس نحو 5 دولارات في المعاملات الفورية.

وزاد المعدن الأصفر بنسبة 0.32% أو ما يعادل 5.01 دولار ليصل إلى 1920.01 دولار للأونصة، كما ارتفعت عقود الذهب، تسليم ديسمبر 2023 بنسبة 0.06% أو ما يعادل 0.1 دولار لتصل إلى 1948.55 دولار للأونصة.

كما ارتفعت أسعار الذهب، أمس الأربعاء، في الأسواق العالمية حيث ساعدها تراجع طفيف للدولار الأمريكي وعوائد سندات وزارة الخزانة الأمريكية على الاستقرار بالقرب من المستوى الرئيسي البالغ 1900 دولار.

وجاء ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين مؤشرات من محافظي البنوك المركزية الكبرى بشأن مسار أسعار الفائدة.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1900.09 دولار للأوقية (الأونصة)، مبتعدا أكثر عن أدنى مستوى في 5 أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي.