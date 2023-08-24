مصر رسميا داخل البريكس.. ردود أفعال إيجابية ومكاسب بالجملة.. فيديو

قدمت مذيعة صدى البلد شروق عادل تغطية خاصة عن إعلان مجموعة البريكس دعوة مصر لانضمامها لعضوية دائمة بمجموعة البريكس اعتبارًا من 2024.

وأعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا دعوة مصر لعضوية دائمة بمجموعة البريكس اعتبارًا من 2024، حيث انطلقت فعاليات اليوم الثالث والختامي لقمة مجموعة دول «البريكس»، في جوهانسبرج، عاصمة جنوب أفريقيا.



وانطلقت فعاليات اليوم الثالث بحضور عدد من قادة الدول الأعضاء لمناقشة انضمام مجموعة من الدول التي تقدمت بطلبات للانضمام، ويأتي الاجتماع في ظل تحديات اقتصادية عالمية، ويحظى بمستوى من الاهتمام الدولي.

و تعقد اجتماعات بريكس هذا العام تزامنا مع اتجاهات ظهرت في بعض الدول من أجل التخلص من هيمنة الدولار على التعاملات والتجارة بين الدول، خاصة بعد العقوبات الغربية على روسيا بعد اندلاع الحرب الأوكرانية، والتي أدت لصعوبات في بعض التعاملات التجارية لعدد من الدول خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية.

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